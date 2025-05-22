Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Горячая или холодная? Вот какой водой нужно мыть посуду на самом деле
Кислая клубника — не случайность: ошибки, которые портят урожай
Щёточка решает всё: как правильно выбрать тушь и не пожалеть о покупке
Летний гиацинт, который цветёт до месяца и не боится жары: посадите его весной
Спасти мотоимперию: кто неожиданно вытащил KTM с краю пропасти
Эти популярные продукты связаны с опасными химикатами — вот чем их заменить
Морозилка не враг: как превратить клубнику в летний десерт, а не в ледяную кашу
Пробиотики в каждом доме: вот три продукта, о которых вы даже не догадывались
Хватит бегать между рядами парковки: как запомнить, где оставил машину, навсегда

Скрытая жемчужина Капри: откройте для себя самый миниатюрный пляж Италии

1:46
Туризм

Самый миниатюрный пляж Италии, расположенный в регионе Кампания, — Марина Пиккола на острове Капри.

Девушка на пляже
Фото: Designed be Freepik by garetsvisual, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на пляже

Этот живописный уголок представляет собой небольшую жемчужину, укрытую у подножия скал горы Соларо.

Этот скромный пляж-бухта, полюбившийся даже художникам, которые запечатлели его виды на южную сторону острова на своих полотнах. Чтобы добраться сюда с Пьяццетты на Капри, можно воспользоваться автобусом, отправляющимся от конечной остановки. Для тех, кто предпочитает пешие прогулки, потребуется около пятнадцати минут. Следуйте по улице Via Roma до курорта Due Golfi, а затем спуститесь по лестнице Via Mulo. Добравшись до места, вы будете вознаграждены прозрачной водой, небольшим количеством посетителей и захватывающим видом. Согласно легенде, именно здесь русалки пытались очаровать Гомера.

Если вы планируете посетить Марина Пиккола, рекомендуем приехать как можно раньше, чтобы занять хорошее место и учесть географическое положение пляжа, из-за которого солнце покидает его уже к 5 часам вечера летом. Однако, для смелых, это место также предлагает преимущество: защищенность от ветра делает купание в зимние месяцы относительно комфортным.

Марина Пиккола имеет связь с древнегреческими мифами. Здесь находится скала русалок, и, по мнению многих, именно этот пляж описан Гомером в "Одиссее". Считается, что Одиссей привязал себя к мачте своего корабля и заткнул уши воском, чтобы не поддаться соблазнительным песням сирен, которые могли навсегда удержать его от возвращения к Пенелопе на Итаку, пишет menshealth.

Уточнения

Миф (от др.-греч. μῦθος — сказание, предание) — символический нарратив (повествование), служащее для носителя объяснением реальности; обычно (но не всегда) не имеет конкретного авторства, связан с традицией и с религиозными верованиями.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
Авто
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Домашние животные
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки Аудио 
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
Экономика и бизнес
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
Популярное
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера

Три б/у кроссовера, чья низкая цена — не повод для покупки. Их моторы полны сюрпризов, а ремонт может обойтись дороже самой машины. Подробности — внутри.

Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Дизайн туалетов в краснодарском парке Галицкого изменит ваше представление о санузлах
Дизайн туалетов в краснодарском парке Галицкого изменит ваше представление о санузлах
6 самых странных блюд из советской столовой, которые нас немного пугали
Шторы больше не в моде? Вот чем их заменяют в интерьере
Канцлер Мерц нарушает табу и посылает немцев умирать в Литве за НАТО Любовь Степушова Генетический код гения: какие тайны скрывает ДНК Леонардо да Винчи Игорь Буккер Паника ВСУ на фронте: как события в Днепропетровской области меняют правила игры? Дмитрий Плотников
Один человек на всю жизнь: эти 4 породы собак никогда не будут любить никого, кроме вас
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
Крепим тюль красиво: один способ удивит даже дизайнеров
Крепим тюль красиво: один способ удивит даже дизайнеров
Последние материалы
Летний гиацинт, который цветёт до месяца и не боится жары: посадите его весной
Спасти мотоимперию: кто неожиданно вытащил KTM с краю пропасти
Эти популярные продукты связаны с опасными химикатами — вот чем их заменить
Морозилка не враг: как превратить клубнику в летний десерт, а не в ледяную кашу
Пробиотики в каждом доме: вот три продукта, о которых вы даже не догадывались
Хватит бегать между рядами парковки: как запомнить, где оставил машину, навсегда
Скрытая жемчужина Капри: откройте для себя самый миниатюрный пляж Италии
Сверхкороткие импульсы и рекорды: чем ещё удивит лазер ZEUS из Мичигана
Собчак рассказала о самом громком скандале на Каннском фестивале
Тайны успешного выращивания шампиньонов: избегаем распространённых ошибок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.