Скрытая жемчужина Капри: откройте для себя самый миниатюрный пляж Италии

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Самый миниатюрный пляж Италии, расположенный в регионе Кампания, — Марина Пиккола на острове Капри.

Фото: Designed be Freepik by garetsvisual, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка на пляже

Этот живописный уголок представляет собой небольшую жемчужину, укрытую у подножия скал горы Соларо.

Этот скромный пляж-бухта, полюбившийся даже художникам, которые запечатлели его виды на южную сторону острова на своих полотнах. Чтобы добраться сюда с Пьяццетты на Капри, можно воспользоваться автобусом, отправляющимся от конечной остановки. Для тех, кто предпочитает пешие прогулки, потребуется около пятнадцати минут. Следуйте по улице Via Roma до курорта Due Golfi, а затем спуститесь по лестнице Via Mulo. Добравшись до места, вы будете вознаграждены прозрачной водой, небольшим количеством посетителей и захватывающим видом. Согласно легенде, именно здесь русалки пытались очаровать Гомера.

Если вы планируете посетить Марина Пиккола, рекомендуем приехать как можно раньше, чтобы занять хорошее место и учесть географическое положение пляжа, из-за которого солнце покидает его уже к 5 часам вечера летом. Однако, для смелых, это место также предлагает преимущество: защищенность от ветра делает купание в зимние месяцы относительно комфортным.

Марина Пиккола имеет связь с древнегреческими мифами. Здесь находится скала русалок, и, по мнению многих, именно этот пляж описан Гомером в "Одиссее". Считается, что Одиссей привязал себя к мачте своего корабля и заткнул уши воском, чтобы не поддаться соблазнительным песням сирен, которые могли навсегда удержать его от возвращения к Пенелопе на Итаку, пишет menshealth.

Уточнения

Миф (от др.-греч. μῦθος — сказание, предание) — символический нарратив (повествование), служащее для носителя объяснением реальности; обычно (но не всегда) не имеет конкретного авторства, связан с традицией и с религиозными верованиями.

