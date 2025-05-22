Поездка-призрак и чек, от которого бросает в жар: что случилось, когда женщина вызвала такси в центре Афин

Звучит как сцена из греческой комедии, но на деле — вполне реальный случай, который вызвал немалый резонанс в Афинах. Жительница столицы через приложение вызвала такси, но поездку так и не начала. Однако с её счёта списали… 344 евро.
Женщина вызвала машину через популярную платформу такси. По её словам, водитель не подъехал к указанной точке посадки.
Однако через пару минут в приложении отобразилась информация о завершённой поездке — длиной всего около 300 метров. Общая стоимость: 344 евро.
Ошеломлённая женщина тут же обратилась в службу поддержки. Инцидент был освещён в эфире греческой программы "Live You" на телеканале СКАЙ и быстро вызвал бурную реакцию в обществе.
Платформа сработала оперативно. С женщины сняли все обвинения, сумма была возвращена незамедлительно, а водитель — отключён от системы до дальнейших разбирательств.
Однако остаётся неясным, будет ли против него начато официальное расследование или же он просто "вышел из игры" по-тихому.
Профсоюз водителей такси поспешил заявить, что подобное поведение — исключение из правил.
"Такие случаи бросают тень на весь наш трудолюбивый коллектив, который ежедневно борется с пробками, недоверием и ростом цен", — подчеркнули представители профсоюза.
Они также призвали платформы усилить контроль и проверку водителей, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.
Подобные истории показывают, насколько важно оставаться внимательным даже в, казалось бы, привычных ситуациях.
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