Поездка-призрак и чек, от которого бросает в жар: что случилось, когда женщина вызвала такси в центре Афин

1:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Звучит как сцена из греческой комедии, но на деле — вполне реальный случай, который вызвал немалый резонанс в Афинах. Жительница столицы через приложение вызвала такси, но поездку так и не начала. Однако с её счёта списали… 344 евро.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ TAXI

Что произошло

Женщина вызвала машину через популярную платформу такси. По её словам, водитель не подъехал к указанной точке посадки.

Однако через пару минут в приложении отобразилась информация о завершённой поездке — длиной всего около 300 метров. Общая стоимость: 344 евро.

Ошеломлённая женщина тут же обратилась в службу поддержки. Инцидент был освещён в эфире греческой программы "Live You" на телеканале СКАЙ и быстро вызвал бурную реакцию в обществе.

Быстрая реакция платформы

Платформа сработала оперативно. С женщины сняли все обвинения, сумма была возвращена незамедлительно, а водитель — отключён от системы до дальнейших разбирательств.

Однако остаётся неясным, будет ли против него начато официальное расследование или же он просто "вышел из игры" по-тихому.

Таксисты — в обороне

Профсоюз водителей такси поспешил заявить, что подобное поведение — исключение из правил.

"Такие случаи бросают тень на весь наш трудолюбивый коллектив, который ежедневно борется с пробками, недоверием и ростом цен", — подчеркнули представители профсоюза.

Они также призвали платформы усилить контроль и проверку водителей, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

Цифровая эра — новые риски

Подобные истории показывают, насколько важно оставаться внимательным даже в, казалось бы, привычных ситуациях.

Доверие к технологиям не должно заменять элементарную бдительность.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.



Афи́ны (греч. Αθήναι ) — столица Греции. Город назван в честь богини войны и мудрости Афины, которая была покровителем древнего полиса. Один из самых древних городов мира.

