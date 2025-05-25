Назад в детство: Блэкпул запускает акцию, которая вернёт вас к беззаботным дням

1:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Блэкпуле этим летом можно ощутить дух детства! Знаменитый Pleasure Beach Resort запускает акцию, вдохновлённую основателем парка Уильямом Джорджем Бином, который мечтал, чтобы взрослые снова почувствовали себя детьми. В мае и июне взрослые смогут приобрести билеты в парк по цене детских — всего за 30 фунтов стерлингов при предварительном бронировании. Это значительная экономия, ведь обычная цена взрослого билета составляет 50 фунтов стерлингов.

Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Scheer, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Парк аттракционов в Блэкпуле

Нынешний генеральный директор Аманда Томпсон, кавалер ордена Британской империи, продолжает дело своего прадеда, предлагая семьям возможность разделить радость и веселье. Pleasure Beach Resort с его богатой историей и классическими аттракционами был создан под влиянием американских парков развлечений конца 19 века. От первой монорельсовой дороги до легендарных летательных аппаратов сэра Хайрема Максима, парк постоянно развивался, чтобы дарить незабываемые впечатления.

Не только Pleasure Beach Resort стремится к возрождению. В Уэльсе местный житель полон решимости вернуть к жизни тематический парк Oakwood в Пембрукшире. Этот парк, когда-то популярный и успешный, привлекал более 400 тысяч посетителей в год. На 90 акрах сельской местности располагались семейные аттракционы и захватывающие горки, включая Speed, самый быстрый аттракцион в Уэльсе, и Megafobia, всемирно известные деревянные американские горки.

Уточнения

Блэ́кпул (англ. Blackpool [ˈblækpuːl]) — город и унитарная единица на территории церемониального графства Ланкашира в регионе Северо-Западной Англии, на побережье Ирландского моря.

