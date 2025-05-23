Итальянский Версаль оживает: в Риме открывают дворец, который ждал 30 лет

2:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

В сердце Рима, среди забытых теней и былого величия, вновь оживает место, которое называют "итальянским Версалем". После десятилетий запустения Casale della Cervelletta снова откроет свои двери благодаря проекту культурного возрождения Caput Mundi.

Фото: commons.wikimedia.org by Pmk58, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Замок в центре Рима, реставрация

Версальские мотивы в римской долине

Хотя Версаль может показаться далеким — с его 700 залами, 1000 окнами и зеркальными галереями, — в Риме тоже есть место, где когда-то витал дух аристократии.

Casale della Cervelletta, романтичный заброшенный замок в долине Аниене, был долгое время забыт, но теперь получает второй шанс.

Здание не раз вдохновляло: говорят, оно даже напоминало о Версале своим очарованием.

Место настолько проникнуто атмосферой прошлого, что кажется, будто вы переноситесь в эпизод исторической драмы. Но в истории Casale были и гораздо менее гламурные страницы.

От медицины — к культурному наследию

Когда-то здесь располагалась экспериментальная станция по борьбе с малярией с применением хинина.

Теперь же проект реконструкции стоимостью около 2 миллионов евро сосредоточен на восстановлении крыш и конюшен здания.

Башня, увы, пока остаётся за рамками работ: её реставрация потребовала бы дополнительных 600 тысяч евро.

Президент IV ратуши Рима Массилиано Умберто с энтузиазмом заявил о старте проекта. Он посвятил это возрождение памяти преподавателя литературы Доменико Пьетранджели, автора книги о Casale della Cervelletta, скончавшегося в декабре прошлого года.

Не только реставрация — возрождение

Casale была выкуплена муниципалитетом только в 2001 году. Сейчас, как отмечают местные власти, Рим как туристический центр может и должен включать в маршрут такие места.

Несмотря на споры вокруг состояния башни, у проекта уже появились сторонники, а город — шанс получить новую культурную точку притяжения.

Интрига вокруг будущего Casale сохраняется: откроется ли замок для широкой публики в ближайшее время — пока неизвестно.

Но надежда на то, что один из самых романтичных замков Италии снова наполнится жизнью, уже стала реальностью.

Уточнения

Рим (лат. и итал. Roma [ˈroːma]) — столица и крупнейший город Италии. Административный центр области Лацио и одноимённой территориальной единицы. Основанный в 753 г. до н. э.

