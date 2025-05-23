Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Десерт, после которого гости забудут дорогу домой: брауни с тайным ингредиентом
Лекарство с ложки: облепиха с имбирём, которая согревает до кончиков пальцев
Нечто беспрецедентное: как Педро Паскаль стал героем соцсетей благодаря очереди в аэропорту
Рыбалка с азартом и на результат — всё меньше людей этим интересуются, вам стоит узнать больше об этом виде спорта
Приглядитесь: именно эти продукты помогают снизить уровень холестерина
Она подчёркивает загар, фигуру и вкус: юбка, которую стоит носить весь сезон
Какой лосось поможет худеть с удовольствием — раскрыт секрет
На грани исчезновения: Анжелика Агурбаш раскрыла шокирующие подробности своего третьего брака
Светодиоды, парктроник и немного удачи: комплектация, которая отбивается на продаже

Итальянский Версаль оживает: в Риме открывают дворец, который ждал 30 лет

2:22
Туризм

В сердце Рима, среди забытых теней и былого величия, вновь оживает место, которое называют "итальянским Версалем". После десятилетий запустения Casale della Cervelletta снова откроет свои двери благодаря проекту культурного возрождения Caput Mundi.

Замок в центре Рима, реставрация
Фото: commons.wikimedia.org by Pmk58, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Замок в центре Рима, реставрация

Версальские мотивы в римской долине

Хотя Версаль может показаться далеким — с его 700 залами, 1000 окнами и зеркальными галереями, — в Риме тоже есть место, где когда-то витал дух аристократии.

Casale della Cervelletta, романтичный заброшенный замок в долине Аниене, был долгое время забыт, но теперь получает второй шанс.

Здание не раз вдохновляло: говорят, оно даже напоминало о Версале своим очарованием.

Место настолько проникнуто атмосферой прошлого, что кажется, будто вы переноситесь в эпизод исторической драмы. Но в истории Casale были и гораздо менее гламурные страницы.

От медицины — к культурному наследию

Когда-то здесь располагалась экспериментальная станция по борьбе с малярией с применением хинина.

Теперь же проект реконструкции стоимостью около 2 миллионов евро сосредоточен на восстановлении крыш и конюшен здания.

Башня, увы, пока остаётся за рамками работ: её реставрация потребовала бы дополнительных 600 тысяч евро.

Президент IV ратуши Рима Массилиано Умберто с энтузиазмом заявил о старте проекта. Он посвятил это возрождение памяти преподавателя литературы Доменико Пьетранджели, автора книги о Casale della Cervelletta, скончавшегося в декабре прошлого года.

Не только реставрация — возрождение

Casale была выкуплена муниципалитетом только в 2001 году. Сейчас, как отмечают местные власти, Рим как туристический центр может и должен включать в маршрут такие места.

Несмотря на споры вокруг состояния башни, у проекта уже появились сторонники, а город — шанс получить новую культурную точку притяжения.

Интрига вокруг будущего Casale сохраняется: откроется ли замок для широкой публики в ближайшее время — пока неизвестно.

Но надежда на то, что один из самых романтичных замков Италии снова наполнится жизнью, уже стала реальностью.

Уточнения

Рим (лат. и итал. Roma [ˈroːma]) — столица и крупнейший город Италии. Административный центр области Лацио и одноимённой территориальной единицы. Основанный в 753 г. до н. э.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Домашние животные
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане Аудио 
После 50 мозг нуждается в этом: тренировка, которая укрепляет память и снижает тревожность
Новости спорта
После 50 мозг нуждается в этом: тренировка, которая укрепляет память и снижает тревожность Аудио 
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Еда и рецепты
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты Аудио 
Популярное
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении

Певец Дима Билан прокомментировал новость о том, что певец Шаман будет представлять Россию на международном конкурсе "Интервидение".

Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
Сколько ЗРК Patriot осталось у Украины и сколько уже уничтожено армией России? Дмитрий Плотников Эксперт Юшков оценил готовность ЗАЭС к запуску и выходу на полную мощность Любовь Степушова Генетический код гения: какие тайны скрывает ДНК Леонардо да Винчи Игорь Буккер
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Дизайн туалетов в краснодарском парке Галицкого изменит ваше представление о санузлах
Это может стать мировым скандалом: Реал станет чемпионом вместо Барселоны?
Это может стать мировым скандалом: Реал станет чемпионом вместо Барселоны?
Последние материалы
Кастрюлям — отдых! Мягкая капуста для голубцов, которая готовится в микроволновке
Картошка спасает лицо? Да! Эти домашние маски удивят лучше дорогой косметики
Хитрость, о которой молчат диабетики: что съесть вечером, чтобы не бояться утра
Легенды советской авиации: 5 знаковых самолётов СССР
Привычные блюда, которые тайно разрушают здоровье сосудов
Тропа любви и вина и древних мифов: греческий водопад на склонах Олимпа, который не найдёшь в путеводителях
Крипта под ударом: в России предложили конфисковывать цифровую валюту
Тренер Педро Паскаля раскрыл его секретную тренировку без оборудования — и она доступна каждому
Тень Сури: как старая рана омрачила триумф Тома Круза в Каннах
Рис в мидии? А почему никто не сказал, что это вкуснее, чем роллы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.