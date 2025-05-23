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Тропа любви и вина и древних мифов: греческий водопад на склонах Олимпа, который не найдёшь в путеводителях

2:30
Туризм

На восточных склонах Олимпа, недалеко от древнего Диона, скрывается место, где природа не просто прекрасна — она мифична. Поток Орлия (или Урлия, как говорят местные) — водный рай с водопадами, и густой растительностью. Он будто дышит легендами и ожившими историями о древних богах и трагической любви.

водопад у подножья Олимпа
Фото: Пресс-служба «Роза хутор»
водопад у подножья Олимпа

Где найти водопад, не устав ни капли

Орлия — редкий пример природной красоты, к которой удивительно просто добраться. Всего несколько километров от Диона по дороге, обозначенной указателями на заповедник Коромилиак и Олимп.

Спустя 4 км путь приводит к часовне святых Константина и Елены — здесь можно оставить машину.

Первый водопад расположен всего в 50 метрах от часовни. Маленький, но чарующий, он обрамлён природной чашей с ледяной и кристально чистой водой — идеален для первого погружения.

А вот чтобы попасть ко второму, более впечатляющему водопаду, стоит вернуться чуть назад. У скалы вы заметите выцарапанное сердце — именно оно укажет путь.

Тропа займёт всего три минуты и приведёт к каскаду, где вода падает в глубокую чашу, подходящую для настоящих экстремалов, готовых прыгать со скал.

Где Музы пели и реки меняли имена

Удивительно, но у Орлии есть и мифическое прошлое. В древности он назывался Эликон — так же, как гора, где, по преданию, жили Музы и их отец Зевс. Именно здесь Орфей, воспетый в легендах певец, нашёл свою гибель.

Согласно Павсанию, Музы, осознав страшный поступок, бросились в воды Эликона, чтобы очиститься.

Но речной бог отказал им в прощении и скрылся под землёй, чтобы снова выйти на поверхность уже под именем Вафира ( значит "окровавленный") или Ορλιάς — в память об агонии Орфея. С тех пор поток протекает у Диона и впадает в море.

Почему стоит поехать?

  • Доехать легко — машина и немного желания.
  • Впечатления гарантированы: водопады, купание, треки.
  • Это идеальное место для однодневной вылазки.
  • Сюда не нужно специальное снаряжение — только удобная обувь и открытость к чуду.

Если вы ищете место, где история, мифы и природа соединяются в одном дыхании — Орлия ждёт.

Уточнения

Оли́мп (греч. Όλυμπος,) — горный массив, полностью находящийся на территории Греции на северо-востоке периферии Фессалия. В древнегреческой мифологии Олимп считается священной горой, местом пребывания богов во главе с Зевсом. В связи с этим греческих богов часто именуют "олимпийцами".

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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