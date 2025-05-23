Тропа любви и вина и древних мифов: греческий водопад на склонах Олимпа, который не найдёшь в путеводителях

На восточных склонах Олимпа, недалеко от древнего Диона, скрывается место, где природа не просто прекрасна — она мифична. Поток Орлия (или Урлия, как говорят местные) — водный рай с водопадами, и густой растительностью. Он будто дышит легендами и ожившими историями о древних богах и трагической любви.
Орлия — редкий пример природной красоты, к которой удивительно просто добраться. Всего несколько километров от Диона по дороге, обозначенной указателями на заповедник Коромилиак и Олимп.
Спустя 4 км путь приводит к часовне святых Константина и Елены — здесь можно оставить машину.
Первый водопад расположен всего в 50 метрах от часовни. Маленький, но чарующий, он обрамлён природной чашей с ледяной и кристально чистой водой — идеален для первого погружения.
А вот чтобы попасть ко второму, более впечатляющему водопаду, стоит вернуться чуть назад. У скалы вы заметите выцарапанное сердце — именно оно укажет путь.
Тропа займёт всего три минуты и приведёт к каскаду, где вода падает в глубокую чашу, подходящую для настоящих экстремалов, готовых прыгать со скал.
Удивительно, но у Орлии есть и мифическое прошлое. В древности он назывался Эликон — так же, как гора, где, по преданию, жили Музы и их отец Зевс. Именно здесь Орфей, воспетый в легендах певец, нашёл свою гибель.
Согласно Павсанию, Музы, осознав страшный поступок, бросились в воды Эликона, чтобы очиститься.
Но речной бог отказал им в прощении и скрылся под землёй, чтобы снова выйти на поверхность уже под именем Вафира ( значит "окровавленный") или Ορλιάς — в память об агонии Орфея. С тех пор поток протекает у Диона и впадает в море.
Если вы ищете место, где история, мифы и природа соединяются в одном дыхании — Орлия ждёт.
Оли́мп (греч. Όλυμπος,) — горный массив, полностью находящийся на территории Греции на северо-востоке периферии Фессалия. В древнегреческой мифологии Олимп считается священной горой, местом пребывания богов во главе с Зевсом. В связи с этим греческих богов часто именуют "олимпийцами".
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