Альпийские тропы и абсолютная тишина: чем притягивает "итальянский Тибет"

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Туризм

Campo Imperatore, или Кампо Императоре, — это не просто горное плато в сердце Апеннин. Это место, где дыхание замирает от красоты, где природа остаётся нетронутой, а воздух наполнен спокойствием, каким его можно ощутить только вдали от цивилизации. Не зря это место называют "итальянским Тибетом".

Кампо Императоре, Абруццо
Фото: commons.wikimedia.org by MOSSOT, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Кампо Императоре, Абруццо

Пейзажи из другой вселенной

Весной плато покрывается ковром из диких цветов, летом превращается в мекку для хайкеров, а зимой — в горнолыжный курорт.

Здесь нет шума городов — только ветер и сверкание сезонных озёр под солнцем. Иногда кажется, будто ты оказался в Патагонии или в высокогорных долинах Азии.

Корно-Гранде — страж Абруццо

Над плато возвышается Корно-Гранде — самая высокая вершина горного массива Гран-Сассо и всей континентальной Италии (2912 м).

В зависимости от погоды он может казаться либо суровым великаном, либо величественным и спокойным стражем долины. В любом случае — вид с вершины стоит любых усилий.

Вдаль от времени — ближе к истокам

Рядом с плато расположены средневековые деревни Санто-Стефано-ди-Сессанио и Калашио.

Узкие мощёные улочки, каменные дома, традиции, передающиеся из поколения в поколение — здесь можно буквально прикоснуться к прошлому, не покидая настоящего.

Уникальная природа и дикая свобода

Кампо Императоре — это не только горы и просторы, но и биологическое чудо. Здесь обитает множество редких животных и растений.

Встреча с дикими лошадьми, свободно скачущими по плато — не редкость, а, скорее, правило.

Добраться легко, остаться сложно

Добраться сюда просто: через Ассерджи, Фонте Ветика или Рокка-Каламо. Летом — пешие маршруты для всех уровней подготовки, зимой — горнолыжные трассы.

А если хочется чего-то особенного — здесь есть и обсерватория на высоте более 2100 м, где можно наблюдать звёзды ближе, чем где-либо ещё.

Это место не обещает роскоши, но дарит то, что забывают в суете мегаполисов: пространство, тишину и ощущение настоящей жизни.

Уточнения

Абру́цци (итал. Abruzzi), — область в Италии. Столица области Абруцци — город Л'Акуила. Регион  отличается разнообразием ландшафтов: это горы в центральной части полуострова, холмистое побережье Адриатического моря с многочисленными пляжами.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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