Альпийские тропы и абсолютная тишина: чем притягивает "итальянский Тибет"

Campo Imperatore, или Кампо Императоре, — это не просто горное плато в сердце Апеннин. Это место, где дыхание замирает от красоты, где природа остаётся нетронутой, а воздух наполнен спокойствием, каким его можно ощутить только вдали от цивилизации. Не зря это место называют "итальянским Тибетом".
Весной плато покрывается ковром из диких цветов, летом превращается в мекку для хайкеров, а зимой — в горнолыжный курорт.
Здесь нет шума городов — только ветер и сверкание сезонных озёр под солнцем. Иногда кажется, будто ты оказался в Патагонии или в высокогорных долинах Азии.
Над плато возвышается Корно-Гранде — самая высокая вершина горного массива Гран-Сассо и всей континентальной Италии (2912 м).
В зависимости от погоды он может казаться либо суровым великаном, либо величественным и спокойным стражем долины. В любом случае — вид с вершины стоит любых усилий.
Рядом с плато расположены средневековые деревни Санто-Стефано-ди-Сессанио и Калашио.
Узкие мощёные улочки, каменные дома, традиции, передающиеся из поколения в поколение — здесь можно буквально прикоснуться к прошлому, не покидая настоящего.
Кампо Императоре — это не только горы и просторы, но и биологическое чудо. Здесь обитает множество редких животных и растений.
Встреча с дикими лошадьми, свободно скачущими по плато — не редкость, а, скорее, правило.
Добраться сюда просто: через Ассерджи, Фонте Ветика или Рокка-Каламо. Летом — пешие маршруты для всех уровней подготовки, зимой — горнолыжные трассы.
А если хочется чего-то особенного — здесь есть и обсерватория на высоте более 2100 м, где можно наблюдать звёзды ближе, чем где-либо ещё.
Это место не обещает роскоши, но дарит то, что забывают в суете мегаполисов: пространство, тишину и ощущение настоящей жизни.
Абру́цци (итал. Abruzzi), — область в Италии. Столица области Абруцци — город Л'Акуила. Регион отличается разнообразием ландшафтов: это горы в центральной части полуострова, холмистое побережье Адриатического моря с многочисленными пляжами.
Три б/у кроссовера, чья низкая цена — не повод для покупки. Их моторы полны сюрпризов, а ремонт может обойтись дороже самой машины. Подробности — внутри.