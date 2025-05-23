Греция без понтов: пока все ломятся на Санторини — знатоки уже давно в другом месте

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2:39
Туризм

Этот маленький прибрежный городок на Пелопоннесе всё чаще становится предметом восторгов не только у греков, но и у иностранных СМИ. Так, The Guardian выделила Ялову на фоне таких гигантов греческого туризма, как Миконос и Санторини. И те, кто хотя бы раз побывал здесь, прекрасно понимают — восторг вполне оправдан.

отдых, Пелопоннес
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Manusevich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
отдых, Пелопоннес

Почему Ялова — это любовь с первого взгляда?

Это не просто курорт, а атмосфера. Космополитичная, но не вычурная, расслабленная, но не скучная.

Здесь каждый находит свою волну: кто-то погружается в неторопливую жизнь местных улочек, а кто-то исследует окрестности — и они того стоят.

Водопады Полилимнио — магия наяву

Один из главных сюрпризов рядом с Яловой — комплекс озёр Полилимнио. Пятнадцать небольших водоёмов с водопадами, спрятанных среди зелени.

Вода в них ледяная даже летом — идеальна для бодрящего заплыва.

Но стоит помнить: это не пляж и не курортный бассейн — глубина, скользкие тропы и ограниченная видимость делают место не самым безопасным для детей.

Понадобится спортивная обувь и немного решимости, чтобы пройтись по мостикам и тропинкам, окружённым густой природой. А заодно — шанс повстречать огромных крабов в воде.

Пляжи для интровертов и эстетов

Совсем рядом находится знаменитая круглая бухта Войдокилия — место настолько красивое, что туда не идти — просто грех.

А если хочется уединения, стоит выбрать пляж Романа-младшего. Половина его организована, другая — дикая. Спокойное Ионическое море, вид, который не хочется отпускать, и минимум туристов.

Лагуна, в которой всё по-настоящему

Лагуна Яловы — не просто красивая картинка, а одна из важнейших экосистем Европы. Здесь обитают более 250 видов птиц, а также редкий африканский хамелеон.

И всё это — всего в нескольких километрах от Пилоса.

Удобство, которое сложно переоценить

Ялова находится недалеко от Афин, сюда легко добраться без билетов на самолёт или паром. А это в наше время — отдельный бонус, особенно при ограниченном бюджете.

Так что, если вы планируете отпуск в августе или сентябре, но хотите избежать толп и шума популярных курортов — стоит попробовать организовать поездку именно сюда.

Время здесь течёт иначе. И да, бронировать стоит заранее: место небольшое, а желающих — всё больше.

Уточнения

"Га́рдиан" (англ The Guardian - "Страж") — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian.

Пелопонне́с (греч. Πελοπόννησος,) — полуостров в Греции, южная часть Балканского полуострова, соединяющаяся с ним Коринфским перешейком. Благодаря постройке Коринфского канала стал, по сути, островом.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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