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В поисках идеального уикенда: откройте для себя сокровища Венето в горах Италии

2:09
Туризм

Когда ритм жизни ускоряется, лучшее лекарство — уикенд в горах Венето, где воздух прозрачен, а пейзажи будто сошли с картин. Этот уголок Италии предлагает всё: от катания на лыжах и треккинга до гастрономических открытий и полного перезаряда тела и разума.

Крылатый лев
Фото: commons.wikimedia.org by G.dallorto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Крылатый лев

Зимой Венецианские Доломиты превращаются в снежную сказку с курортами для любого уровня подготовки, а летом они приглашают на пешие маршруты, скалолазание и верховую езду. Альпийские деревушки сохраняют уникальные традиции и культуру, перенося гостей в атмосферу уюта и подлинности.

В Аллеге и Араббе можно исследовать живописные маршруты пешком или на горном велосипеде, а зимой — покорять склоны. Наблюдение за дикой природой и тишина горных лесов создают ощущение глубокого единения с природой.

Озеро Мисурина и город Ауронцо идеально подходят как летом, так и зимой. Здесь сочетаются активный отдых — треккинг, скалолазание, велопрогулки — и гастрономические удовольствия. Лессиния впечатляет биоразнообразием, лыжными трассами и кулинарными традициями горной кухни.

Монте Бальдо дарит редкое сочетание: вид на озеро Гарда и активный отдых. Вращающаяся канатная дорога ведёт к вершине, откуда открываются панорамы, доступные только пешим или на параплане. Здесь можно ходить, летать и кататься, не теряя из виду красоту природы.

Завершает маршрут Кортина д'Ампеццо — 120 км трасс, современная инфраструктура и архитектурное очарование. Город полон истории, культурных событий и гастрономических находок.

Венето-Монтано — идеальное направление в любое время года. Спа-комплексы, исторические города и горные тропы делают отдых здесь универсальным. Это регион, где можно быть активным и расслабленным одновременно, не покидая границ одного из самых красивых регионов Италии.

Уточнения

Вене́ция Ве́нето (итал. Veneto [ˈvɛːneto], вен. Vèneto [ˈvɛneto]) — одна из 20 областей Италии, с населением около 5 миллионов человек. Административным центром и крупнейшим городом области является Венеция.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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