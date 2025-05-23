Уютные города Европы, которые заменят Париж и Рим: эти 15 городков сделают ваше путешествие особенным

Хочется открыть Европу с неожиданной стороны? Забудьте про привычные маршруты. Эти живописные маленькие города предлагают не только потрясающие пейзажи, но и вдохновляющие гастрономические, культурные и спортивные впечатления.
Фото: commons.wikimedia.org by Taxiarchos228, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Европа, лето 2025
Водная стихия и горы
Целль-ам-Зее, Австрия - альпийская сказка с бирюзовым озером и горой Шмиттенхёэ. Зимой — лыжи, летом — заплывы, велопрогулки и железная дорога через горы к водопаду Кримль.
Церматт, Швейцария - город без машин у подножия Маттерхорна. Здесь 300 км лыжных трасс, живописные походы и чистейший горный воздух.
Озеро Блед, Словения - словно декорации из сказки: остров с церковью, гора Страйс, готические ландшафты и возможность плыть, ходить или кататься на лыжах.
Берега, пляжи, море
Кастельсардо, Сардиния - старинный городок с улицами, уходящими в море. На выбор — пляжи, рестораны с рыбой-меч, и поездка к скалам Капо-Какка.
Отранто, Италия - карибская атмосфера с белыми пляжами, древним собором и доступным отдыхом для всей семьи. Лечче рядом — называют его "южной Флоренцией".
Кадакес, Испания - белоснежные дома на берегу Коста-Бравы. Можно гулять, загорать или арендовать лодку для морских приключений.
Сен-Жан-де-Люз, Франция - баскская рыбацкая деревушка с золотыми пляжами и волнами, в которые влюблены серфингисты со всей Европы.
Неожиданное и атмосферное
Сейдисфьордюр, Исландия - крошечная рыбацкая деревня с лучшими суши-ресторанами страны, бетонными арт-инсталляциями и фьордами, которые не забываются.
Ровинь, Хорватия - улочки, церковь на холме, порт и трюфели. Обязательно — бокал истрийского вина в местной винодельне.
Пирги, Греция - город, где каждый дом как произведение искусства. Геометрические узоры и анисовый ликёр придают ему особый колорит.
Телч, Чехия - квадратная площадь, ренессансный замок и фестиваль, который собирает десятки тысяч туристов каждое лето.
Ротенбург-об-дер-Таубер, Германия - средневековые улицы, вдохновившие "Пиноккио", башни, крепостные стены и уютные пабы с живым пивом.
Шозополь, Болгария - древнегреческий порт с пляжами, фестивалем искусств "Аполлония" и потрясающей черноморской кухней.
Эмблсайд, Англия - вдохновение поэтов-романтиков, озеро Уиндермир, треккинг, конные прогулки и верёвочные курсы в Гриздейле.
Отепя, Эстония - место силы для лыжников и олимпийцев, а летом — тихое и зелёное, с лесами, озёрами и возможностью увидеть замок Сангасте.
Уточнения
Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли. Вместе с Азией Европа образует обширный континент Евразия, в Европе проживает чуть меньше 750 миллионов человек, что делает её четвёртой по численности населения частью света после Азии, Африки и Америки. В Европе находится 50 государств.