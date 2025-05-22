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Лето в стиле кантри: 8 городков Алабамы, которые превзойдут ваши ожидания

3:05
Туризм

Если вы мечтаете о тёплом лете, наполненном природой, историей, морепродуктами и настоящим южным колоритом — добро пожаловать в Алабаму. Здесь не только Бирмингем и Монтгомери знают, как удивлять. Маленькие городки штата тоже готовы ворваться в список ваших лучших летних поездок 2025 года.

Алабама, США
Фото: commons.wikimedia.org by Marcbela (Marc N. Belanger), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алабама, США

Уютный Орандж-Бич

Где ещё за один день можно полежать на белом песке, покататься на колесе обозрения и отведать крабовые котлеты в Cosmo's?

Прогуляйтесь по пирсу Уотерфронт-парка, устройте пикник у залива Вулф-Бей и завершите день закатом у моря. Орандж-Бич — курорт, где детям скучать не придётся, а взрослые откроют для себя идеальный отпуск у воды.

Историческая Юфола

Почувствуйте дух Америки в Юфоле — здесь более 700 зданий внесены в Национальный реестр. Прогуляйтесь по улицам с итальянской архитектурой, а затем порыбачьте у озера Юфола.

Не забудьте заглянуть в Superior Pecans & Gifts — с 1934 года они делают орехи и сладости, которым нет равных.

Роскошный Фэйрхоуп

Этот город будто сошёл с открытки: мощёные дворики, уютные кафе и французский шарм.

Остановитесь в Jubilee Suites, исследуйте арт-центр "Истерн Шор", а потом расслабьтесь у залива Мобил. Здесь даже летний день превращается в праздник вкуса и покоя.

Креативная Таскамбия

Родина Хелен Келлер не может не вдохновлять. Музей Айви-Грин, спектакль "Чудотворец", фестиваль с живой музыкой и парадом — здесь есть всё, чтобы почувствовать, как история оживает.

Добавьте к этому Зал славы музыки и художественный музей, и Таскамбия останется в сердце.

Зелёный Эннистон

Поклонники природы точно оценят 125 акров заповедников, ботанические сады и тропы через горы.

А для острых ощущений — маршруты для маунтинбайка на Колдуотер-Маунтин. Смешайте природу с наукой — и получите Эннистон.

Каллман с немецкой душой

Каллман — город с баварским характером. Погрузитесь в немецкие традиции на Октоберфесте, выпейте крафтового пива на Goat Island и познакомьтесь с историей Джона Каллмана. Местные музеи и вино от Bloom Winery добавят уюта и вкуса.

Музыкальный Форт-Пейн

Голубые горы, каскадные водопады, летние фестивали и музыка блюграсс на свежем воздухе.

Добавьте фейерверки 4 июля и пикник у реки — и получится Форт-Пейн, город, влюблённый в жизнь.

Гурманский Гринсборо

Здесь сом не просто рыба, а достояние. В ресторане Mustang вы попробуете его в лучших традициях Юга.

Загляните в The Stable за пирогом с бурбоном и пеканом, а потом погрузитесь в историю движения за гражданские права в музее Safehouse.

Уточнения

Алаба́ма (англ. Alabama,) — штат США, расположенный в юго-восточном регионе США, его обычно называют "Сердце Дикси" (или "Сердце Юга"), и это словосочетание появляется на государственных автомобильных номерных знаках с 1950-х годов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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