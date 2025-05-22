Остров, где тунец — святыня: где на самом деле родина итальянского тунца

2:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Знаете ли вы, что один из самых знаменитых пляжей тунца в Италии вовсе не на Сицилии? Он находится на крошечном острове Сан-Пьетро, у берегов Сардинии. Этот рай для гурманов и ценителей традиционной кухни зовётся Карлофорте — место, где тунец не просто деликатес, а часть культуры и истории.

Фото: commons.wikimedia by Sprint28, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ пляж Сардинии

Где тунец — больше чем рыба

Карлофорте — это не просто рыбацкая деревушка. Это живой памятник многовековой традиции ловли голубого тунца, которая до сих пор здесь практикуется по старинке — с помощью тунцы, особой сетчатой конструкции.

Каждое утро рыбаки возвращаются в порт с богатым уловом, и не остаётся ни одной части рыбы, которая пошла бы в отходы.

Тунец здесь не только ловят — его мастерски перерабатывают: солят, сушат, консервируют в масле. Эти рецепты передаются из поколения в поколение и хранят в себе вековую мудрость.

Сардиния с лигурийскими корнями

Хотя Карлофорте расположен на Сардинии, его жители говорят на лигурийском диалекте — табарчино. Всё потому, что предки нынешних жителей когда-то переселились с побережья Генуи через Тунис на остров Сан-Пьетро.

Они принесли с собой не только язык, но и особую кулинарную культуру, тесно связанную с морем и, конечно же, тунцом.

Не только рыба, но и фестиваль

Остров Сан-Пьетро становится особенно оживлённым в конце мая, когда проводится ежегодный праздник Girotonno.

С 30 мая по 2 июня Карлофорте превращается в гастрономический центр, куда съезжаются повара со всего мира, чтобы показать своё искусство приготовления блюд из тунца. Вас ждут:

Кулинарные баттлы между 8 странами (среди участников — Япония, Перу, Франция, Марокко и другие),

Фуд-корты с авторскими блюдами,

Живые шоу и вкуснейшая уличная еда.

Если вы хотите не просто отдохнуть у моря, а прикоснуться к настоящей культуре — вам сюда.

Уточнения

Сарди́ния (итал. Sardegna [sarˈdeɲɲa], сард. Sardigna ) — остров в Средиземном море. Входит в состав Италии в качестве автономной областью (итал. Regione Autonoma della Sardegna, сард. Regione Autònoma de sa Sardigna).



Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae), обитают в тропических и субтропических водах Атлантического, Тихого и Индийского океанов. В СНГ — в Чёрном и Баренцевом морях редко встречается обыкновенный тунец, в Японском море тихоокеанский голубой тунец.

