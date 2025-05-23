Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кости как у олимпийца — без спортзала и таблеток: секрет в тарелке
Без ботокса и сывороток: этот дуэт из кухни работает как антивозрастной крем
Простой напиток стал секретом роскошных волос: как использовать чай по-новому
Форум "Россия 2050": в Москве раскроют сценарии, как изменится Россия за 25 лет
О чём молчат врачи: та самая мышца, которая портит вам жизнь — и вы даже не знаете, где она
Греция без понтов: пока все ломятся на Санторини — знатоки уже давно в другом месте
Даже умеренного снижения нет: квартиры в России продолжают дорожать, несмотря на кризис
Открытие плавучей поликлиники: что ждать от нового судна для Югры
Туалет как средство воспитания: как Немоляева справлялась с непослушным сыном

Погружение в историю: как рыбацкое прошлое Марцамеми привлекло туристов

2:01
Туризм

Марцамеми — живописная деревня на юго-востоке Сицилии, где ароматы Средиземноморья, белёные домики и морской бриз напоминают Грецию, но при этом здесь царит подлинно итальянский дух.

Марцамеми,Сицилия, Италия
Фото: commons.wikimedia by Carlomorino, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Марцамеми,Сицилия, Италия

Это место словно сошло с открытки: уютные переулки, бирюзовая вода и площадь, на которой можно почувствовать себя героем кинофильма.

История деревни уходит корнями в древность. Её арабское происхождение всё ещё вызывает споры, однако известно, что благодаря своей гавани Марцамеми с давних времён служила важным рыболовным портом.

В XVII веке здесь была построена тоннара — специальное сооружение для ловли тунца, которое со временем стало символом деревни и местной морской культуры. Современный облик Марцамеми приобрёл в XVIII веке благодаря строительству красивых каменных зданий, а с XX века деревня превратилась в популярное туристическое направление.

Сегодня сердце деревни — площадь Королевы Маргариты. Вокруг неё расположены исторические постройки, бывшие дома рыбаков и атмосферные рестораны. Недалеко находится Marina La Balata — пристань с яркими лодками, откуда открывается потрясающий вид на море. Каждый уголок Марзамеми пронизан традициями: лавки с местными продуктами, улочки, утопающие в цветах, и особая тишина, которой так не хватает в больших городах.

Добраться сюда можно из Катании, Сиракуз или Мессины. Из Катании и Сиракуз путь ведёт через Ното и Пачино, а из Мессины — через Розолини и внутренние дороги. Удобные автобусные маршруты и наличие парковок делают деревню доступной для путешественников.

Марцамеми — это не просто точка на карте, а атмосферное место, где можно остановить время и прочувствовать Сицилию такой, какой она была сотни лет назад.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Шоу-бизнес
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении Аудио 
Ум, который поражает: как вороны справились с задачей, на которую не способны даже обезьяны
Домашние животные
Ум, который поражает: как вороны справились с задачей, на которую не способны даже обезьяны Аудио 
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
Авто
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
Популярное
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера

Три б/у кроссовера, чья низкая цена — не повод для покупки. Их моторы полны сюрпризов, а ремонт может обойтись дороже самой машины. Подробности — внутри.

Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
Канцлер Мерц нарушает табу и посылает немцев умирать в Литве за НАТО Любовь Степушова Генетический код гения: какие тайны скрывает ДНК Леонардо да Винчи Игорь Буккер Паника ВСУ на фронте: как события в Днепропетровской области меняют правила игры? Дмитрий Плотников
Дизайн туалетов в краснодарском парке Галицкого изменит ваше представление о санузлах
6 самых странных блюд из советской столовой, которые нас немного пугали
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Последние материалы
Простой напиток стал секретом роскошных волос: как использовать чай по-новому
Форум "Россия 2050": в Москве раскроют сценарии, как изменится Россия за 25 лет
О чём молчат врачи: та самая мышца, которая портит вам жизнь — и вы даже не знаете, где она
Даже умеренного снижения нет: квартиры в России продолжают дорожать, несмотря на кризис
Греция без понтов: пока все ломятся на Санторини — знатоки уже давно в другом месте
Открытие плавучей поликлиники: что ждать от нового судна для Югры
Туалет как средство воспитания: как Немоляева справлялась с непослушным сыном
Твоя овсянка не виновата, что безвкусна — ты просто не сделал этого шага
Растение из трёх букв, которое спасло урожай, нервы и дачное лето
Туризм в СССР. Незабываемая поездка в Ялту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.