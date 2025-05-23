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Тайный монастырь Венгрии: где проходят закрытые заседания власти

1:55
Туризм

Монастырь Sopronbánfalva (по-немецки Вандорф) в западной Венгрии, некогда центр духовной жизни и милосердия, сегодня превратился в один из самых закрытых объектов страны.

монастырь кармелиток, Вандорф, Венгрия
Фото: commons.wikimedia by Kaboldy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
монастырь кармелиток, Вандорф, Венгрия

Несмотря на архитектурную значимость и историческое прошлое, здание закрыто для широкой публики и используется правительством Венгрии как ретритный центр для конфиденциальных встреч и заседаний.

Основанный в 1482 году, монастырь пережил бурные времена: его покидали и вновь заселяли, он сменял хозяев и предназначение. После долгого перерыва в XVI веке обитель была восстановлена в XVII, а в XIX — использовалась как госпиталь и монастырь кармелиток.

Во времена социализма здесь размещался приют для психически больных. Лишь в 2004 году здание получило вторую жизнь: его приобрёл и восстановил частный инвестор Габор Ковач, после чего монастырь стал изысканным гостиничным комплексом и выставочным пространством.

Сейчас монастырь служит правительственным центром для уединённых заседаний. Интерьеры здания сочетают строгий пуританский стиль и современный комфорт. Особое место занимает трапезная — здесь делегации пробуют венгерские блюда и местные вина в атмосфере тишины и сосредоточенности.

Безопасность объекта обеспечивается на самом высоком уровне: круглосуточное наблюдение, контроль доступа и полная изоляция от внешнего мира. Попасть на территорию можно только по приглашению, а сами мероприятия проходят за закрытыми дверями.

Монастырь остаётся местом, где сочетаются прошлое и настоящее, религия и политика, простота и элитность — всё это делает его уникальной точкой на карте современной Венгрии.

Уточнения

Кармели́тки — католические женские монашеские ордена и конгрегации, связанные общей духовной традицией с кармелитами и живущие по правилам, основанным на уставе кармелитов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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