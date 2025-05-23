Забытые уголки Лацио: почему это путешествие возродит вашу любовь к Италии

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

В регионе Лацио, знаменитом Римом и античным наследием, скрываются малозаметные, но невероятно атмосферные уголки.

Фото: commons.wikimedia by Georg Schelbert, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ развалины папской твердыни, Италия

Среди них — деревня Челлено, крепость Монтефьясконе и природный водопад в долине Аниена. Вместе они образуют маршрут, который идеально подойдёт для семейных поездок, любителей истории и искателей подлинной Италии.

Челлено, затерянный в холмах Tuscia viterbese, остаётся почти неизвестным даже самим итальянцам. Этот заброшенный средневековый город с каменными домами, разрушенной крепостью и узкими улицами словно застыл во времени.

Главная достопримечательность — церковь Святого Иоанна Крестителя XIII века. Челлено подарит путешественнику ощущение тишины, покоя и прикосновения к древности.

Rocca dei Papi в Монтефьясконе — это величественная крепость на вершине холма с потрясающим видом на озеро Больсена. Здесь можно прогуляться по старинным стенам, посетить музей и узнать о папской истории региона. Это идеальное место для семейных экскурсий: здесь сочетаются история, природа и визуальное великолепие.

Водопад металлургического завода — это оазис в тени лесов долины Аниена. До него ведёт лесная тропа, которая подойдёт даже для малышей. Журчание воды и прохлада создают атмосферу умиротворения. Это место — идеальное для пикника, медитации и красивых снимков на память.

Эти три остановки — возможность открыть Лацио заново. Без толп, без суеты, но с подлинным духом итальянской земли. Это путешествие не только по маршруту, но и во времени, к истокам культуры, природы и истории.

Уточнения

Ла́цио (итал. Lazio, лат. Latium) — административная область в Италии. Столица — город Рим.

