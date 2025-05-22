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На Роза Хутор развивают оздоровительный туризм

3:51
Туризм

В рамках первого в России форума "Управление здоровьем через Life Balance подход: как забыть о стрессе, хорошо спать и дольше жить" прошла презентация программы "Здоровый сон" и уникальных номеров категории SleepWell в отеле Rosa Springs 5 * курорта "Роза Хутор".

Презентация программы Здоровый сон на форуме Управление здоровьем через Life Balance подход: как забыть о стрессе, хорошо спать и дольше жить
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Презентация программы Здоровый сон на форуме Управление здоровьем через Life Balance подход: как забыть о стрессе, хорошо спать и дольше жить

Проект оснащения был разработан совместно с ведущим сомнологом страны, доктором медицинских наук Романом Бузуновым.

"Качественный сон — ключевой элемент прекрасного самочувствия и полноценного восстановления. В России за последние 5 лет число страдающих бессонницей выросло вдвое с 15% до 30%. Учитывая эту тревожную тенденцию, в 2025 году мы представили обновленную программу "Здоровый сон", а также уникальные номера категории SleepWell", — сообщила генеральный менеджер отеля Rosa Springs 5 * Елена Мосийчук.

Медицинская часть программы "Здоровый сон" включает обследование и выявление причин нарушения сна, консультации профильных специалистов и подбор индивидуальных рекомендаций. Программа проходит на базе клиники превентивной медицины при отеле, которая обладает возможностями бальнео-, физиотерапии, применения инновационных методов улучшения качества жизни и сна. Например, интервальные управляемые гипоксические тренировки на аппарате Oxyterra с изменением уровня кислорода, что приводит к мобилизации различных энергетических процессов в организме. Также в оздоровительную программу включены пешие прогулки по оборудованным терренкурам, которые помогают избавиться от стресса и повысить качество сна. В текущем летнем сезоне на курорте "Роза Хутор" доступно 27 пеших троп общей протяженностью 64 километра.

Важным элементом программы "Здоровый сон" является обеспечение качества сна в номерах отеля. Управляющая компания "Васта отель менеджмент" развивает стандарты качественного отдыха и делает хороший ночной сон специальной услугой по всей сети отелей.

"Кровати оснащены анатомическими матрасами с независимыми пружинами, жесткость которых можно регулировать топперами. В меню подушек есть варианты из синтетических или натуральных материалов, анатомические из пены с эффектом памяти. Также для максимального комфорта можно выбрать различные виды одеял. В номерах обеспечена шумоизоляция, предусмотрены специальные black out шторы, которые не пропускают солнечный свет, для дополнительного комфорта есть 3D blackout маски и восковые беруши. Конечно, горный воздух наполняет номера свежестью, но для особенно чувствительных гостей установлены очистители воздуха с ионизаторами и увлажнители. В качестве релаксационной процедуры предлагается использовать массажер для глаз, который обеспечивает дополнительный расслабляющий эффект. Хорошо спать и лучше просыпаться поможет инновационный кубик с запатентованной технологией низкочастотных импульсов электромагнитного поля", — рассказал врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов.

В рамках форума "Управление здоровьем через Life Balance подход: как забыть о стрессе, хорошо спать и дольше жить" участников также ждут 15 эксклюзивных лекций от ведущих специалистов в области медицины. В течение трех дней они расскажут как практиковать техники снижения стресса, внедрять полезные привычки, что надо есть для хорошего настроения и молодости, как избавиться от синдрома хронической усталости и многое другое.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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