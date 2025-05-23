Неон, манго и пластик: вот как Таиланд возвращает себе любовь мира

2:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Что делать, если исчезают главные туристы? В Таиланде ответ знают: вспомнить, каким был настоящий отдых до эпохи смартфонов и глянца. Без китайских туристов, чьё число резко сократилось, страна обратила взор к ретроатмосфере 80-90-х годов — и это неожиданно сработало.

Фото: commons.wikimedia.org by Banej, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Таиланд

Гостей встречают неоновыми вывесками, уличной едой за копейки, рынками с VHS-эстетикой, кассетной музыкой и жареными бананами на пластиковых табуретках. Такая аутентичность стала магнитом — особенно для россиян, которые теперь лидируют по числу визитов в страну.

"С января по апрель 2025 года Таиланд посетили 1 745 327 россиян", — говорится в отчёте TAT.

Это почти на 18% больше, чем за тот же период прошлого года.

Новая волна туристов приходит не из Китая, а из Европы — из стран, где люди, уставшие от цифровой глянцевости, хотят живого и немного ностальгического отдыха. В первой трети 2025 года европейцев в Таиланде стало больше на 19%. И особенно вырос интерес у таких стран, как:

Польша — +38.94%;

Румыния — +32.54%;

Узбекистан — +62.57%;

Израиль — +91.07%.

Падение китайского трафика заставило местные власти переосмыслить ставку на молодёжь и избранные рынки. Теперь акцент — на "олдскул" и культурное наследие.

Туристам предлагают не просто пляжи, а настоящее шоу традиций: театр теней, уличные спектакли, тёплые вечера с манго, липнущим к пальцам, и живую музыку, отзывающуюся в сердце.

Таиланд снова улыбается — но уже по-другому. Ближе. Теплее.

Уточнения

Олд скул (англ. Old school "Старая школа").



VHS (англ. Video Home System), произносится как ви-эйч-эс (английское произношение букв латинского алфавита) или как вэ-ха-эс (русское произношение букв латинского алфавита) — кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи, разработанный японской корпорацией JVC и представленный на японском рынке в 1976 году.

