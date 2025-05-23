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Неон, манго и пластик: вот как Таиланд возвращает себе любовь мира

2:02
Туризм

Что делать, если исчезают главные туристы? В Таиланде ответ знают: вспомнить, каким был настоящий отдых до эпохи смартфонов и глянца. Без китайских туристов, чьё число резко сократилось, страна обратила взор к ретроатмосфере 80-90-х годов — и это неожиданно сработало.

Таиланд
Фото: commons.wikimedia.org by Banej, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Таиланд

Гостей встречают неоновыми вывесками, уличной едой за копейки, рынками с VHS-эстетикой, кассетной музыкой и жареными бананами на пластиковых табуретках. Такая аутентичность стала магнитом — особенно для россиян, которые теперь лидируют по числу визитов в страну.

"С января по апрель 2025 года Таиланд посетили 1 745 327 россиян", — говорится в отчёте TAT.

Это почти на 18% больше, чем за тот же период прошлого года.

Новая волна туристов приходит не из Китая, а из Европы — из стран, где люди, уставшие от цифровой глянцевости, хотят живого и немного ностальгического отдыха. В первой трети 2025 года европейцев в Таиланде стало больше на 19%. И особенно вырос интерес у таких стран, как:

  • Польша — +38.94%;
  • Румыния — +32.54%;
  • Узбекистан — +62.57%;
  • Израиль — +91.07%.

Падение китайского трафика заставило местные власти переосмыслить ставку на молодёжь и избранные рынки. Теперь акцент — на "олдскул" и культурное наследие.

Туристам предлагают не просто пляжи, а настоящее шоу традиций: театр теней, уличные спектакли, тёплые вечера с манго, липнущим к пальцам, и живую музыку, отзывающуюся в сердце.

Таиланд снова улыбается — но уже по-другому. Ближе. Теплее.

Уточнения

Олд скул (англ. Old school "Старая школа").

VHS (англ. Video Home System), произносится как ви-эйч-эс (английское произношение букв латинского алфавита) или как вэ-ха-эс (русское произношение букв латинского алфавита) — кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи, разработанный японской корпорацией JVC и представленный на японском рынке в 1976 году.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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