Вот куда пойти в Бангкоке, чтобы понять этот город по-настоящему — от шёлка до смерти

2:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие туристы недооценивают Бангкок и используют его лишь как пересадочный пункт на пути к пляжам. А зря. Таиландская столица — это мегаполис контрастов, где храмы соседствуют с небоскрёбами, а древние реликвии — с модными барами на крышах.

Фото: Grounds of the Grand Palace by Ian Gratton from Sutton-n-Craven, North Yorkshire, England, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бангкок

День 1: храмы и королевские сокровища

Начните с Большого Королевского дворца — архитектурной жемчужины, куда включены и церемониальные залы, и Храм Изумрудного Будды. "Только король и наследный принц имеют право прикасаться к статуе, чтобы переодевать её по сезонам". Строгий дресс-код обязателен.

Всего в 300 метрах — Храм Лежащего Будды (Ват Пхо). Здесь не только огромная позолоченная статуя длиной 46 метров, но и древнейшая школа тайского массажа.

Завершите день у реки Чао Прайя, поднявшись на Ват Арун, чтобы встретить закат. А вечером — на обзорные площадки: от футуристичного MahaNakhon до атмосферного Baiyoke или культового Sky Bar, известного по фильму "Мальчишник 2".

День 2: музеи и городские легенды

Если остались ещё на день — отправляйтесь в Jim Thompson House, Museum of Siam или MOCA. Любителям загадок — Музей Эраван в виде трёхголового слона. Не забудьте и про парк Люмпини — оазис посреди мегаполиса.

Вечером стоит заглянуть на Каосан-роуд: стритфуд, тату, массажи и ночные клубы — здесь жизнь кипит круглосуточно.

День 3: за покупками и вдохновением

Третий день — для шопинга. Выбор огромен: от ретро-центра MBK до роскошного ICONSIAM. Или отправляйтесь в Terminal 21, где каждый этаж — это новая страна.

Финальный аккорд — Чайнатаун. Храмы, золотой Будда, крокодилы, уличная еда и китайские базары. А осенью — знаменитый вегетарианский фестиваль.

Уточнения

Ват Пхо (тайск. วัดโพธิ์), Храм Лежащего Будды — буддийский храм в центре Бангкока, Таиланд.



Бангко́к в Таиланде используется название Крунгте́п (тайск. กรุงเทพฯ, Крунгтхеп, или กรุงเทพมหานคร, Крунг Тхеп Маха Накхон) — столица и самый крупный город Таиланда с населением 5,4 млн чел. (2022).

