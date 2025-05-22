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Греция без фильтров: очаровательное место с вулканом, фиолетовым закатом и кошками

1:51
Туризм

На полуострове Метана, всего в двух часах езды от Афин, скрывается Вати — маленький порт в бухте Эпидавра, где время будто застыло. Здесь нет толп туристов, городского шума и суеты. Только тишина, море и кошки, лениво дремлющие у рыбацких сетей.

Причал в Неа-Каликратии, Халкидики, Греция
Фото: commons.wikimedia.org by Aleksey Churushkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Причал в Неа-Каликратии, Халкидики, Греция

До Вати можно добраться за 40 минут на пароме, билет при этом обойдётся менее чем в 3 евро — и вы будто телепортируетесь в другое измерение.

Рыбацкий пирс, кошки и свежие мидии — идеальный рецепт перезагрузки

Вати — это не просто живописный порт, это настоящее медитативное пространство. Узкий пирс, по краям которого стоят таверны с только что выловленной рыбой и кальмарами на гриле, ведёт вдоль крошечного залива. Здесь царит покой: местные неспешно пьют кофе, рыбаки чинят сети, а туристы, приехавшие на день, остаются на неделю.

Идеально подойдёт для тех, кто хочет забыть про всё, отключиться от новостей и просто гулять у воды, впитывая солёный воздух с лёгким ароматом йода.

Вулкан у соседей и фиолетовый закат

Рядом с Вати находится деревня Каммени Хора — она буквально построена у подножия древнего кратера вулкана Метана. Тропинка ведёт к самому кратеру, где склоны поросли соснами и лавровыми кустами, а с высоты открываются захватывающие виды на Саронический залив.

Когда солнце садится за горизонт, всё меняется. Пирс начинает сиять в мягком свете фонарей, дорожка вдоль моря окрашивается в лавандово-розовый цвет, а порт будто погружается в вечернюю грёзу. Это тот момент, когда хочется только одного — остаться здесь подольше, пишет travel-inspiration.gr.

Уточнения

Гре́ция — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Население — 10,48 млн чел. (на 2021 год), площадь территории — 131 957 км². Занимает 85-е место в мире по численности населения и 95-е по площади территории.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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