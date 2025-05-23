Обман туристов стал нормой: как гиды манипулируют путешественниками

2:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Недобросовестные практики гидов, работающих на принимающие компании в популярных туристических направлениях, стали предметом обсуждения в профессиональном сообществе. Турагенты бьют тревогу: в погоне за продажами экскурсий гиды прибегают к откровенному обману и запугиванию туристов.

Фото: commons.wikimedia.org by ProtoplasmaKid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Экскурсия

Распространённые методы — угрозы аннулировать страховку или трансфер в аэропорт в случае отказа от покупки экскурсии у туроператора или неявки на информационную встречу. В ход идут и другие уловки, например, требование предъявить обратный билет якобы для идентификации, с намёком на его возможную аннуляцию.

По словам турагентов, такое поведение не только подрывает доверие к туроператорам, но и создаёт дополнительную нагрузку на них самих. Им приходится разубеждать клиентов, разъяснять их права и улаживать конфликтные ситуации, возникшие из-за дезинформации.

Представители туроператоров, присутствовавшие на обсуждении, заверили, что регулярно проводят инструктажи для гидов и готовы учитывать поступающие замечания. Некоторые компании, такие как Anex, подчеркнули, что обучение персонала носит непрерывный характер, а для повышения качества обслуживания проводится онлайн-анкетирование туристов и анализ жалоб.

В TEZ Tour заявили об отсутствии "массовой истории" с некачественной работой гидов, но признали возможность отдельных случаев и наличие отдела контроля качества для оперативного реагирования на жалобы. OneTouch & Travel отметили, что принимающие компании в Турции серьёзно относятся к подготовке гидов, проводя многомесячное обучение перед началом сезона и отсеивая неподходящих кандидатов.

Компания подчеркнула, что за время сотрудничества с турецкими DMC не получала претензий к работе гидов, поскольку те заинтересованы в предоставлении туристам качественного сервиса. Об этом сообщает "Турдом".

Уточнения

Гид — проводник, экскурсовод, сопровождающий туристов или экскурсантов и объясняющий осматриваемые ими достопримечательности.

