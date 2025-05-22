Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Железная дорога СССР. Длинносоставные пассажирские поезда
Александр Ревва сменил гражданство, чтобы стереть клеймо украинца: резкое заявление Виталия Бородина
От сорняков не останется следа: 4 растения-спасителя для сада
Русские авто на кубинских дорогах: возвращение старого союза с новыми колесами
Я люблю вас всех: P. Diddy заговорил о семье на суде в Нью-Йорке
Теперь это судебный вопрос: какие последствия ждут Финляндию за расторжение контракта на АЭС Ханхикиви-1
Александр Ревва официально стал гражданином России: документы подтвердили смену статуса уроженца Донецка
Почему кометы не исчезают, а маскируются под астероиды
Так спят миллионы, но именно это положение усиливает храп и боль

Соло-туризм в 2025 году: российские путешественники открывают для себя Европу — неожиданные предпочтения

2:16
Туризм

Согласно данным сервиса OneTwoTrip, в 2025 году резко вырос интерес российских соло-туристов к заграничным поездкам, особенно в Европу.

гостиница
Фото: commons.wikimedia.org by SkyOne121, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
гостиница

Доля зарубежных бронирований среди тех, кто путешествует в одиночку, увеличилась почти вдвое — с 25% до 45%. Это говорит о смещении предпочтений в сторону культурных и гастрономических направлений, которые предлагает Старый Свет.

Лидерами спроса стали Италия и Испания. Так, количество заказов в Римини выросло в семь раз, в Милане — почти втрое, а в Риме — вдвое. Среди испанских городов выделяется Барселона: туда планирует поехать в четыре раза больше соло-туристов.

В Мадриде рост составил 80%. Также популярны отели Ниццы (спрос вырос в 2,5 раза), Будапешта (в 2 раза) и Парижа (на 61%).

Наиболее популярным направлением среди одиночек стал Стамбул — его выбрали 12% российских туристов, что на 64% больше по сравнению с прошлым годом. В десятке лидеров оказались также Париж, Милан, Рим, Барселона, Будапешт, Римини, Ницца, Мадрид и Токио.

Тем не менее, интерес к путешествиям внутри России сохраняется. Лидером по бронированиям стал Санкт-Петербург, который выбрали 21,9% соло-путешественников.

Далее идут Москва (13,7%) и Сочи (8,9%). Примечательно, что Нижний Новгород показал двукратный рост интереса, Казань прибавила 63%, а Южно-Сахалинск — 31%.

В то же время некоторые внутренние направления теряют популярность: спрос на поездки в Иркутск и Владивосток сократился на треть, в Екатеринбург — на 18%, в Сочи — на 16%, в Калининград — на 8%.

Таким образом, портрет современного российского соло-туриста меняется — всё чаще он стремится к европейским улицам, музеям и уютным кафе, открывая мир в одиночестве.

Уточнения

Барсело́на (кат. Barcelona, исп. Barcelona — город в Испании, столица автономной области Каталония и провинции Барселона. Порт на Балеарском море в 120 км от границы Франции и в 504 км восточнее Мадрида.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание
Новости спорта
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание Аудио 
Пытки Туманного Альбиона: Великобритания наносит удар по России
Мир. Новости мира
Пытки Туманного Альбиона: Великобритания наносит удар по России Аудио 
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
Экономика и бизнес
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
Популярное
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом

Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.

Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
Генетический код гения: какие тайны скрывает ДНК Леонардо да Винчи Игорь Буккер Паника ВСУ на фронте: как события в Днепропетровской области меняют правила игры? Дмитрий Плотников СССР юридически жив. Как РФ могла бы этим воспользоваться в 2025 году Олег Володин
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Последние материалы
От сорняков не останется следа: 4 растения-спасителя для сада
Русские авто на кубинских дорогах: возвращение старого союза с новыми колесами
Я люблю вас всех: P. Diddy заговорил о семье на суде в Нью-Йорке
Соло-туризм в 2025 году: российские путешественники открывают для себя Европу — неожиданные предпочтения
Александр Ревва официально стал гражданином России: документы подтвердили смену статуса уроженца Донецка
Почему кометы не исчезают, а маскируются под астероиды
Так спят миллионы, но именно это положение усиливает храп и боль
Советское детство под знаком ГОСТа: кефир в треугольнике, варёная колбаса и гематоген как валютный резерв
Грязная правда о раковинах: что мы каждый день упускаем из виду — и зря
Клубника без сахара: щепотка этого ингредиента делает её в 10 раз вкуснее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.