Соло-туризм в 2025 году: российские путешественники открывают для себя Европу — неожиданные предпочтения

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Согласно данным сервиса OneTwoTrip, в 2025 году резко вырос интерес российских соло-туристов к заграничным поездкам, особенно в Европу.

Фото: commons.wikimedia.org by SkyOne121, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ гостиница

Доля зарубежных бронирований среди тех, кто путешествует в одиночку, увеличилась почти вдвое — с 25% до 45%. Это говорит о смещении предпочтений в сторону культурных и гастрономических направлений, которые предлагает Старый Свет.

Лидерами спроса стали Италия и Испания. Так, количество заказов в Римини выросло в семь раз, в Милане — почти втрое, а в Риме — вдвое. Среди испанских городов выделяется Барселона: туда планирует поехать в четыре раза больше соло-туристов.

В Мадриде рост составил 80%. Также популярны отели Ниццы (спрос вырос в 2,5 раза), Будапешта (в 2 раза) и Парижа (на 61%).

Наиболее популярным направлением среди одиночек стал Стамбул — его выбрали 12% российских туристов, что на 64% больше по сравнению с прошлым годом. В десятке лидеров оказались также Париж, Милан, Рим, Барселона, Будапешт, Римини, Ницца, Мадрид и Токио.

Тем не менее, интерес к путешествиям внутри России сохраняется. Лидером по бронированиям стал Санкт-Петербург, который выбрали 21,9% соло-путешественников.

Далее идут Москва (13,7%) и Сочи (8,9%). Примечательно, что Нижний Новгород показал двукратный рост интереса, Казань прибавила 63%, а Южно-Сахалинск — 31%.

В то же время некоторые внутренние направления теряют популярность: спрос на поездки в Иркутск и Владивосток сократился на треть, в Екатеринбург — на 18%, в Сочи — на 16%, в Калининград — на 8%.

Таким образом, портрет современного российского соло-туриста меняется — всё чаще он стремится к европейским улицам, музеям и уютным кафе, открывая мир в одиночестве.

Уточнения

Барсело́на (кат. Barcelona, исп. Barcelona — город в Испании, столица автономной области Каталония и провинции Барселона. Порт на Балеарском море в 120 км от границы Франции и в 504 км восточнее Мадрида.

