Оставайтесь на связи: уникальные сервисы в Дубае, которые стоит попробовать

В международном аэропорту Дубая внедрена инновационная услуга, призванная значительно упростить путешествие — теперь пассажиры могут не дожидаться чемоданов у ленты, ведь их багаж доставят напрямую в отель или домой.

Фото: commons.wikimedia.org by Мухаммеда Фейсала Мурада is licensed under неограниченное распространение Дубай

Новый сервис позволяет туристам освободиться от утомительного ожидания и сразу же приступить к отдыху или делам по прибытии.

Для вылетающих из Дубая доступна и другая удобная опция — удалённая регистрация и сдача багажа. Это означает, что пассажиры могут заранее сдать свои вещи и пройти регистрацию вне аэропорта. Это ускоряет процесс прохождения паспортного контроля и предоставляет больше времени для отдыха в лаунже.

За реализацию сервиса отвечает логистическая компания DUBZ, предлагающая целый ряд решений:

Check-In Anywhere — регистрация и сдача багажа в любой удобной точке города, с его последующей доставкой в аэропорт;

Land and Leave — доставка багажа по нужному адресу уже через несколько часов после приземления;

Baggage Storage and Delivery — краткосрочное или долгосрочное хранение багажа с возможностью доставки по всей территории ОАЭ.

Услуги особенно актуальны для транзитных пассажиров, туристов, покидающих отели до заселения в следующий, и тех, кто хочет исследовать город налегке. Забронировать услугу можно онлайн на сайте marhabaservices. com, а пункты приёма и хранения багажа расположены в разных частях Дубая.

Однако на фоне технологичных сервисов стоит помнить о рисках, с которыми могут столкнуться туристы, особенно россияне. В сети всё чаще появляются сообщения о случаях заражения инфекциями и различных инцидентах за границей. Наибольшую опасность представляют популярные направления — Египет, Турция и Таиланд.

Таким образом, даже при наличии максимального комфорта важно сохранять бдительность и заранее планировать поездку, включая меры безопасности.

Уточнения

Дуба́й — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока.