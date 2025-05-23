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Не просто пророчества, а реальность: почему туристы в ужасе отказываются от поездок в Японию в 2025 году

1:28
Туризм

Японская художница Ре Тацуки, рисующая в стиле манга, много лет назад опубликовала книгу "Будущее, которое я видела". Это произведение может впечатлить не только верящих в мистику людей, но и остальных, учитывая, что одно из написанных предсказаний сбылось.

Токио
Фото: flickr.com by Benh LIEU SONG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Токио

Речь идёт о землетрясении, произошедшем в Японии в 2011 году. То, что оно случилось, может говорить о пророческом даре автора книги, и теперь азиатские туристы вспомнили о ещё одном предсказании из той же книги: землетрясение, которое накроет страну в июле 2025 года.

Страх перед грядущим землетрясением, предсказанным не только Тацуки, но и некоторыми экстрасенсами, спровоцировал заметный спад в туристическом потоке в Японию. Особенно сильно это отразилось на путешественниках из Китая и Гонконга, где прогнозы вызвали волну беспокойства. Гонконгские туроператоры уже фиксируют значительное снижение бронирований, ожидая дальнейшего ухудшения ситуации.

В то же время в других странах Азии, таких как Таиланд и Вьетнам, в социальных сетях также распространяются предупреждения о потенциальной опасности. Интересно, что российские туристы, по всей видимости, не осведомлены об этих предсказаниях и не спешат отказываться от поездок в Японию. Об этом сообщает CNN.

Уточнения

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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