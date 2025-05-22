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Цены на отдых обрушились: выберите идеальное направление для летнего отпуска

2:19
Туризм

Отели в России начали стремительно дешеветь: где отдыхать выгоднее всего.

Ресепшен
Фото: freepik.com by dit26978
Ресепшен

Внутренний туризм в России становится всё более доступным — в этом году зафиксировано значительное снижение цен на проживание в отелях по всей стране. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Особенно заметны изменения в Кисловодске, где средняя стоимость проживания в сутки сократилась сразу на 73% и теперь составляет около 5,5 тыс. рублей.

Волгоград оказался на втором месте по снижению цен — минус 48%, до 5 тыс. рублей. В Мурманске отели подешевели на 45% — теперь средняя цена составляет 4 тыс. рублей.

Резкое удешевление затронуло и другие города. Например, в Суздале номера стали доступнее на 25% (до 7 тыс. рублей), в Смоленске — на 21% (до 4 тыс. рублей), в Туле — на 19% (до 6 тыс. рублей), в Рязани — на 16% (до 3,5 тыс. рублей). Также среди городов с привлекательными ценами — Великий Новгород (5 тыс. рублей), Тверь (4 тыс. рублей) и Ессентуки (5 тыс. рублей).

Цены на проживание падают и за границей. В Венгрии, например, средняя стоимость гостиничного номера снизилась на 30% и теперь составляет 9 тыс. рублей в сутки. В Гонконге — минус 28% (до 8 тыс. рублей), в Киото — минус 25% (до 10 тыс. рублей).

Традиционные пляжные направления постепенно теряют свою популярность. Всё больше туристов переключаются на альтернативные форматы отдыха: растет интерес к авторским турам (на 25%), санаторному лечению и оздоровлению (на 24%), железнодорожным путешествиям (на 11%) и гастрономическим турам (на 10%).

Таким образом, тренды туризма в 2025 году смещаются в сторону более осмысленного и разнообразного отдыха. Туристы всё чаще выбирают необычные маршруты и комфортное проживание по разумным ценам.

Уточнения

Кислово́дск — город-курорт в Ставропольском крае Российской Федерации. Административный центр городского округа город-курорт Кисловодск. Бальнеологический и климатический курорт.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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