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Судьбоносная встреча в воздухе: записка от пилота превратилась в роман

1:33
Туризм

Если вы когда-либо внимательно присматривались к пилоту перед взлетом, то могли заметить небольшие золотые полоски на рубашке.

Пара обнимается
Фото: commons.wikimedia.org by Михаил Капычка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пара обнимается

Пилот авиакомпании Emirates объясняет, что нашивки на плечах, часто называемые погонами, указывают на его должность.

"Одна полоска обозначает стажера, две — второго пилота, три — старшего второго пилота, а четыре — капитана", — объяснил пилот Emirates.

По данным учебного центра AeroGuard, количество полос на плечах пилотов варьируется в зависимости от авиакомпании.

"Бортинженер или второй пилот носит две полоски, первый пилот — три, а капитан — четыре", — указано на сайте AeroGuard, что немного отличается от системы званий в Emirates.

Форма пилотов привлекает внимание окружающих. 25-летняя Таня Пидгородецкая рассказала о своей встрече с симпатичным пилотом, когда летела домой. Мужчина привлек ее внимание, когда она ожидала посадки. Сначала она подумала, что он будет пилотировать ее рейс, но оказалось, что он летит как пассажир. Они не разговаривали в полете, но перед выходом он оставил ей записку.

"За 20 минут до посадки кто-то коснулся моего плеча. Это был он, протянул мне салфетку. Я была в замешательстве", — рассказала Пидгородецкая.

В записке незнакомец предлагал ей поужинать вместе и познакомиться поближе. С тех пор они вместе, пишет nypost.

Уточнения

Бортинженер (бортовой инженер, БИ) — член лётного экипажа воздушного судна (ВС) или космического корабля (КС), обеспечивающий контроль и управление различными системами летательного средства во время полёта, а также выполняющий ряд обязанностей при выполнении предполетной подготовки ВС.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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