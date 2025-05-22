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Немцы больше не покупают туры: что происходит с туризмом в Европе

2:27
Туризм

Что-то пошло не так: к старту летнего сезона популярные курортные страны Средиземноморья начали бить тревогу. Германия — один из ключевых поставщиков туристов — неожиданно показала резкое падение спроса на летние туры.

Вернигероде
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wernigerode_Stadtblick.JPG by Lutz Hartmann
Вернигероде

Проблему зафиксировали в свежем исследовании от Dr. Fried & Partners — это "Индекс климата продаж туристических услуг за май 2025 года", данные которого публикует авторитетный журнал fvw. И хотя до пика сезона ещё далеко, настроение у турбизнеса — тревожное.

Настроения в отрасли — под откос

Только 34% немецких турагентств назвали текущее положение дел "хорошим". Ещё в апреле этот показатель был выше — 43,5%. Одновременно с этим выросло число тех, кто считает ситуацию откровенно "плохой" — с 15% до 20,4%. Остальные 45,7% выбрали промежуточную оценку — "удовлетворительно".

Рынок буквально застыл: 54% респондентов не ждут никаких изменений, то есть, спрос останется на нынешнем уровне. 32% ожидают снижения, и лишь 14% надеются на рост.

Доходы тают вместе с туристами

Схожая картина и в прогнозах по доходам: почти 49% агентств уверены, что ничего не изменится, 37% готовятся к снижению прибыли. Лишь те же 14%, что и в вопросе о спросе, сохраняют надежду на рост заработков.

Падение, которое нельзя игнорировать
Цифры говорят сами за себя: индекс продаж туристических услуг снизился до 90,0. Для сравнения: в апреле он составлял 96,1, в марте — 107,5, а в феврале — 113,3. Тенденция к снижению, начавшаяся весной, стабильно продолжается.

Тенденция к снижению, начавшаяся в марте, продолжилась. Только 34% процента турагентств оценили текущую ситуацию с продажами туристических услуг как "хорошую".

Принимая во внимание деловую ситуацию и ожидания, индекс климата продаж в сфере путешествий за май был рассчитан на уровне 90,0.

Уточнения

Средиземномо́рье — исторический регион в бассейне Средиземного моря.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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