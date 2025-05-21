Посетители Земляничных полей в Нью-Йорке в шоке: почему вырубили деревья у знаменитой мозаики IMAGINE

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Посетители "Земляничных полей" в Центральном парке Нью-Йорка, мемориала, посвящённого Джону Леннону, были шокированы, когда увидели, как рабочие спиливают один из двух больших вязов рядом с мозаикой "IMAGINE".

Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain бензопила

"Земляничные поля" — это популярное место, олицетворяющее дух Леннона. Каждый год 8 декабря здесь собираются тысячи людей, чтобы почтить память музыканта, который был убит в 1980 году.

Местные жители удивлены, почему сразу два вяза были срублены в таком знаковом месте, где даже вырезание инициалов на коре вызывает бурное обсуждение.

Управление по охране Центрального парка объяснило, что деревья были в аварийном состоянии и их удаление было необходимо.

Тем не менее, многие прохожие восприняли вырубку как утрату, особенно учитывая, что деревья служили символом жизни и надежды у мемориала. Вдова Леннона Йоко Оно, а также ландшафтный архитектор Брюс Келли и Central Park Conservancy принимали участие в создании "Земляничных полей", которые открылись 9 октября 1985 года в день 45-летия Леннона, пишет amny.

Уточнения

Вяз или ильм (лат. Úlmus), — род деревьев семейства Вязовые (Ulmaceae). Считается, что ильмы появились около 40 миллионов лет назад и включают в себя несколько десятков видов. Некоторые виды более известны под названиями вяз, берест; в Поволжье, на Южном Урале, Кавказе, в Центральной Азии вяз мелколистный и вяз приземистый называют карагач.



