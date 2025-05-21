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Бочорж — оздоровительный рай: почему туристы выбирают его

1:34
Туризм

В километре от Пршерова (Чехия) находится неприметное местечко с удивительно историей — деревня Бочорж.

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Фото: Self-photographed by Чуваев Н.А. is licensed under GNU Free Documentation License
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Большинство людей проезжает мимо, не замечая её, но она известна благодаря своей воде, которая помогает людям безболезненно двигаться на протяжении сотен лет.

Бочорж — это классический курортный город с эспланадой и колоннадой, но здесь нет врача, который бы прописывал лечение с печатью. Именно в этом и заключается его сила — всё происходит естественно.

Вода из источников Бочоржа имеет простой состав: смесь серы и железа, оставляющая в воздухе тонкое послевкусие металла. Она не для всех, но особенно помогает тем, у кого болят суставы или спина. Люди, прошедшие процедуры, отмечают последовательное облегчение, которое не является чудом, а результатом.

Первое упоминание о местном фонтане датируется 1580 годом, но воду оценили ещё раньше. Ян Амос Коменский отметил это место на своей карте мира, что подчеркивает его значимость.

В разные времена спа-центр управлялся разными владельцами, и хотя в период между войнами известный предприниматель Томаш Бата планировал модернизировать его, этого не произошло. Тем не менее, Бочорж выжил, несмотря на все трудности, и в девяностых годах был приобретён городской фирмой, пишет medium.seznam.

Уточнения

Эспланада — широкое открытое пространство перед крепостью.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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