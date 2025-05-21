Бочорж — оздоровительный рай: почему туристы выбирают его

1:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

В километре от Пршерова (Чехия) находится неприметное местечко с удивительно историей — деревня Бочорж.

Фото: Self-photographed by Чуваев Н.А. is licensed under GNU Free Documentation License Источник

Большинство людей проезжает мимо, не замечая её, но она известна благодаря своей воде, которая помогает людям безболезненно двигаться на протяжении сотен лет.

Бочорж — это классический курортный город с эспланадой и колоннадой, но здесь нет врача, который бы прописывал лечение с печатью. Именно в этом и заключается его сила — всё происходит естественно.

Вода из источников Бочоржа имеет простой состав: смесь серы и железа, оставляющая в воздухе тонкое послевкусие металла. Она не для всех, но особенно помогает тем, у кого болят суставы или спина. Люди, прошедшие процедуры, отмечают последовательное облегчение, которое не является чудом, а результатом.

Первое упоминание о местном фонтане датируется 1580 годом, но воду оценили ещё раньше. Ян Амос Коменский отметил это место на своей карте мира, что подчеркивает его значимость.

В разные времена спа-центр управлялся разными владельцами, и хотя в период между войнами известный предприниматель Томаш Бата планировал модернизировать его, этого не произошло. Тем не менее, Бочорж выжил, несмотря на все трудности, и в девяностых годах был приобретён городской фирмой, пишет medium.seznam.

Уточнения

Эспланада — широкое открытое пространство перед крепостью.

