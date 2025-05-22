Заправка с подвохом: туристы в Мексике теряют деньги на ровном месте

Дороги Мексики — мечта автопутешественника. Ухоженные трассы, живописные маршруты, красивые пляжи и колоритные города… Но всё может пойти не по плану, если вы попадёте на нечестную заправку. Именно здесь чаще всего туристов подстерегают мелкие, но неприятные аферы.
Один из главных рисков — двойное списание с банковской карты. Часто всё выглядит вполне дружелюбно: один сотрудник помогает заправиться, другой болтает с вами, отвлекая внимание, пока с карты списываются лишние суммы, маскирующиеся под какие-то «услуги» вроде аренды или развлечений.
Но и оплата наличными — не гарантия безопасности. Работники могут ловко подменить купюры или пожаловаться на отсутствие сдачи, предлагая «добавить» мелочь.
Иногда вас могут убедить, что вы дали меньше, чем на самом деле, особенно если платёж идёт крупной купюрой.
Есть и более изощрённые схемы. Например, заправка начинается до обнуления счётчика на колонке — так вы платите за бензин, которого не было. Или вам сообщают о якобы «утечке» топлива и выставляют счёт за потери.
Заправляться в Мексике можно и нужно, просто с умом. Вот как избежать неприятных сюрпризов:
И не забывайте: даже пара фраз на испанском и знание основ местного этикета помогут почувствовать себя увереннее и уменьшить вероятность обмана.
Petróleos Mexicanos (Pemex), "Пемекс", "Петролеос Мексиканос" (или "Петролеос Мехиканос") — мексиканская государственная нефтегазовая и нефтехимическая компания. Основана в 1938 году. Штаб-квартира компании располагается в Мехико, Мексика.
Мексика́нские Соединённые Шта́ты (исп. Estados Unidos Mexicanos,) — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой. Столица — Мехико.
Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.