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Заправка с подвохом: туристы в Мексике теряют деньги на ровном месте

2:11
Туризм

Дороги Мексики — мечта автопутешественника. Ухоженные трассы, живописные маршруты, красивые пляжи и колоритные города… Но всё может пойти не по плану, если вы попадёте на нечестную заправку. Именно здесь чаще всего туристов подстерегают мелкие, но неприятные аферы.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Заправка — потенциальная ловушка

Один из главных рисков — двойное списание с банковской карты. Часто всё выглядит вполне дружелюбно: один сотрудник помогает заправиться, другой болтает с вами, отвлекая внимание, пока с карты списываются лишние суммы, маскирующиеся под какие-то «услуги» вроде аренды или развлечений.

Но и оплата наличными — не гарантия безопасности. Работники могут ловко подменить купюры или пожаловаться на отсутствие сдачи, предлагая «добавить» мелочь.

Иногда вас могут убедить, что вы дали меньше, чем на самом деле, особенно если платёж идёт крупной купюрой.

Есть и более изощрённые схемы. Например, заправка начинается до обнуления счётчика на колонке — так вы платите за бензин, которого не было. Или вам сообщают о якобы «утечке» топлива и выставляют счёт за потери.

Как защитить себя и кошелёк

Заправляться в Мексике можно и нужно, просто с умом. Вот как избежать неприятных сюрпризов:

  • Не отпускайте карту из рук. Всегда следите за процессом оплаты и дважды проверяйте сумму.
  • Оплачиваете наличными? Говорите вслух номинал купюры, когда отдаёте её кассиру, и считайте сдачу прямо на месте.
  • Используйте мелкие купюры. Это снижает риск обмана и упрощает расчёт.
  • Следите за колонкой. Убедитесь, что счётчик на дисплее обнулён, прежде чем начнётся заправка.
  • Выбирайте проверенные заправки. Лучше — сети с хорошей репутацией: национальный Pemex или международные бренды.

И не забывайте: даже пара фраз на испанском и знание основ местного этикета помогут почувствовать себя увереннее и уменьшить вероятность обмана.

Уточнения

Petróleos Mexicanos (Pemex), "Пемекс", "Петролеос Мексиканос" (или "Петролеос Мехиканос") — мексиканская государственная нефтегазовая и нефтехимическая компания. Основана в 1938 году. Штаб-квартира компании располагается в Мехико, Мексика.

Мексика́нские Соединённые Шта́ты (исп. Estados Unidos Mexicanos,) — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой. Столица — Мехико.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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