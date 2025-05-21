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Железная дорога СССР. Скорый Москва-Рига: когда 14 часов пути казались приключением

1:43
Туризм

Перелёт Москва-Рига ещё недавно занимал меньше двух часов и не вызывал особых эмоций.

ТЭП70-0123, поезд «Latvijas Ekspresis» Рига - Москва
Фото: commons.wikimedia.org by Neu-Zwei, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ТЭП70-0123, поезд «Latvijas Ekspresis» Рига - Москва

А вот в советские времена та же дорога на скором поезде занимала добрых 14 часов — и это было настоящее приключение. Не просто перемещение в пространстве, а целый ритуал: с кипятком, "Рижским бальзамом" в чайнике и соседом, у которого всегда была с собой варёная курица в газете.

Советская железная дорога — это не про комфорт, а про атмосферу. Вагоны — деревянные полки, скрипучие перегородки, вечный сквозняк и проводница, строго следящая, чтобы никто не украл кипяток. Плацкарт превращался в социальный эксперимент: тут и философ, и шахтёр, и тётка с авоськой, полной яиц и огурцов. Каждый делился тем, что было: едой, историями, а порой — и самодельным самогоном.

Поезд "Москва-Рига" был особенным. Он соединял столицу Союза с прибалтийским "заграничным раем", где был дефицитный кофе, жвачка "Педро" и мороженое в вафлях. Для многих это было почти как поездка за рубеж. Кто-то ехал к родственникам, кто-то за колбасой и шпротами, а кто-то — просто чтобы увидеть, как там, в другой жизни, по ту сторону официальной одинаковости.

И хотя 14 часов пути могли растянуться как вечность, каждый рейс запоминался. Потому что не важно, что вагон дребезжал, а туалет закрывался на стоянках. Главное — чувство дороги, предвкушения и советского чуда — пусть и в скромной упаковке.

Сегодня такие поездки кажутся анахронизмом. А тогда — это была целая жизнь на рельсах.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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