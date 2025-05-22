Под водой скрыта не только красота: страх, о котором вы не подозревали до отпуска

2:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Знаете ли вы, что на отдыхе вас может испугать не акула или шторм, а обычный затонувший корабль или буй под водой? Если при взгляде на искусственные объекты под водой вас охватывает паника — возможно, у вас субмеханофобия.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Дайвинг

Что такое субмеханофобия?

Это иррациональный страх перед рукотворными объектами, находящимися под водой. Это могут быть подлодки, статуи, платформы, трубы или даже мостовые опоры.

Не обязательно находиться в воде — тревогу может вызвать просто видео или уровень в игре.

"Меня спровоцировал подводный уровень в игре — там была массивная металлическая конструкция. Даже картинка вызывает мурашки", — поделился один пользователь.

У некоторых фобия проявляется только при погружении — например, во время дайвинга у подводного музея или у статуи Нептуна на пляже Меленара.

А кому-то становится не по себе от мысли, что рядом под водой может скрываться нечто "неуместное" и "заброшенное".

Почему это так пугает?

Субмеханофобия часто сопровождается навязчивыми мыслями о том, что подводные объекты нестабильны, поломаны или потенциально опасны.

"Если это затонуло — значит, не сработало. Значит, человек проиграл природе. Эти места кажутся пропитанными страданием и печалью", — написал один из участников форума.

У кого-то развивается страх задеть такой объект ногой, застрять под водой, утонуть. Люди стараются избегать любых ситуаций, где это может произойти, даже в течение долгих месяцев.

Откуда берётся страх?

Фобии могут иметь разное происхождение: генетическую предрасположенность, влияние среды, травмирующие события в прошлом.

Но главное — это состояние поддаётся коррекции.

Как справиться с субмеханофобией

Существуют эффективные методы лечения. Поведенческая терапия помогает снизить тревожность при виде пугающих объектов. Врач может использовать техники:

Десенсибилизация: постепенное привыкание к образу раздражителя с обучением методам самопомощи;

Наводнение: интенсивное воздействие с фокусом на преодоление страха здесь и сейчас.

Если вам знакомо это чувство, не откладывайте обращение за поддержкой — это первый шаг к облегчению.

Уточнения

Фо́бия (от др.-греч. φόβος "страх"), боя́знь - симптом, сутью которого является иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги в определённых ситуациях или в присутствии (ожидании) некоего известного объекта.



Да́йвинг (англ. diving от англ. to dive — нырять) — подводное плавание со специальным снаряжением.

