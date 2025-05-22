Под водой скрыта не только красота: страх, о котором вы не подозревали до отпуска

Знаете ли вы, что на отдыхе вас может испугать не акула или шторм, а обычный затонувший корабль или буй под водой? Если при взгляде на искусственные объекты под водой вас охватывает паника — возможно, у вас субмеханофобия.
Это иррациональный страх перед рукотворными объектами, находящимися под водой. Это могут быть подлодки, статуи, платформы, трубы или даже мостовые опоры.
Не обязательно находиться в воде — тревогу может вызвать просто видео или уровень в игре.
"Меня спровоцировал подводный уровень в игре — там была массивная металлическая конструкция. Даже картинка вызывает мурашки", — поделился один пользователь.
У некоторых фобия проявляется только при погружении — например, во время дайвинга у подводного музея или у статуи Нептуна на пляже Меленара.
А кому-то становится не по себе от мысли, что рядом под водой может скрываться нечто "неуместное" и "заброшенное".
Субмеханофобия часто сопровождается навязчивыми мыслями о том, что подводные объекты нестабильны, поломаны или потенциально опасны.
"Если это затонуло — значит, не сработало. Значит, человек проиграл природе. Эти места кажутся пропитанными страданием и печалью", — написал один из участников форума.
У кого-то развивается страх задеть такой объект ногой, застрять под водой, утонуть. Люди стараются избегать любых ситуаций, где это может произойти, даже в течение долгих месяцев.
Фобии могут иметь разное происхождение: генетическую предрасположенность, влияние среды, травмирующие события в прошлом.
Но главное — это состояние поддаётся коррекции.
Существуют эффективные методы лечения. Поведенческая терапия помогает снизить тревожность при виде пугающих объектов. Врач может использовать техники:
Если вам знакомо это чувство, не откладывайте обращение за поддержкой — это первый шаг к облегчению.
Фо́бия (от др.-греч. φόβος "страх"), боя́знь - симптом, сутью которого является иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги в определённых ситуациях или в присутствии (ожидании) некоего известного объекта.
Да́йвинг (англ. diving от англ. to dive — нырять) — подводное плавание со специальным снаряжением.
Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.