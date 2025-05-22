От заката в солончаках до рассвета: как мы нашли Сицилию, о которой не расскажут гиды

2:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Что если вам сказать, что существует уголок Сицилии, где каждый день — как маленькое приключение, наполненное закатами над солончаками, вкусом настоящего канноло и ароматами древних улиц? Лето в Трапани — это не просто отпуск, это настоящая хроника красоты, вкуса и истории.

Фото: commons.wikimedia.org by José Luiz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сицилия

Первый день: привет, Трапани!

Мы прилетаем в Трапани и останавливаемся в B&B в районе Джудекки. Минимализм, улыбка хозяйки Лори и уют с порога задают тон всему путешествию.

После ужина в соседнем ресторане — первые шаги по набережной и предвкушение.

Закат в солончаках и магия Эриче

На третий день отправляемся в Марсалу и пляж Сан-Теодоро. К вечеру — знаменитые солончаки Мозии, где небо и вода сливаются в розовое золото.

А затем — Эриче, куда поднимаемся по канатной дороге. Брусчатка, замок Венеры, храмовая площадь, сладости и свежий горный воздух — словно попадание в сказку.

Секреты деревни Custonaci

На четвёртый день отправляемся к пещерам Mangiapane — настоящей деревне внутри скалы.

Мы исследуем домики, где до 1950-х жила семья, печь, ремесленные комнаты и невероятные виды. А потом — гранита с булочкой и закат над Трамонтаной.

Самый вкусный канноло в жизни

Когда мы заезжаем в Дактило, понимаем, почему эта деревня известна на всю округу. В крошечном баре — канноло весом 400 грамм за 2,80 евро. И это не шутка.

"Самый вкусный в жизни", — так мы запомним это место.

Море, которое невозможно забыть

Пляжи Сан-Вито-Ло-Капо, Скопелло, Гуидалока — это не просто лазурная вода. Это кино. Это ощущения.

Это возможность потеряться в горизонтах, пока солнце обжигает спину, а мидии шипят в тарелке.

Мареттимо: остров вне времени

Один день посвящаем острову Мареттимо. Местные рыбаки, морская прогулка, голубые бухты, пещеры, скалистые тропы и пицца с видом на порт.

Кажется, время здесь замирает, а ты становишься частью простого, тёплого ритма острова.

И последнее прощай

На 11-й день мы просто бродим по набережной Трапани, вспоминаем всех, кто нас встречал, и везём с собой самое главное — не сувениры, а ощущение места, которое осталось в сердце.

Уточнения

Тра́пани (итал. Trapani, сиц. Tràpani) — коммуна в Италии, административный центр одноимённой провинции области Сицилия.



Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia,) — область в Италии. Включает в себя одноимённый остров, а также прилегающие к нему Липарские, Эгадские, Пантеллерия, Устика и Пелагские острова. Благодаря распространению (помимо итальянского) также сицилийского языка, область имеет специальный статус.

