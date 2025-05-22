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Никакой драмы: как превратить худшее место в самолёте в зону комфорта

2:34
Туризм

Среднее место в самолёте — испытание не для слабонервных. Это как жить в студии с двумя соседями и одной ванной на весь этаж. У вас нет ни окна, чтобы любоваться облаками, ни прохода, чтобы размять ноги. Но даже в этой ситуации можно устроиться с комфортом, если подойти к делу с умом.

На борту самолёта
Фото: unsplash.com by Стивен Томпсон, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
На борту самолёта

Не жертвуйте удобством: подготовьтесь заранее

Главный секрет — правильное снаряжение. Подушка для шеи (жёсткая, но уютная), маска для сна, капюшон на худи и наушники с шумоподавлением — всё это превращает перелёт в более терпимое занятие.

Они помогают расслабиться и абстрагироваться от света, шума и разговоров соседей.

Подлокотники — ваша территория

Среднее место — не подарок, поэтому не стесняйтесь пользоваться обоими подлокотниками. Несмотря на то что 57% пассажиров считают это несправедливым, здравый смысл и этикет на вашей стороне.

"Если подлокотниками среднего сиденья пользуются пассажиры у прохода или у окна, пассажиру среднего сиденья следует вежливо спросить, не возражают ли они уступить их вам", — советует стюарт Томас Фарли.

Ценные вещи — ближе к телу

Забудьте о попытках каждый раз тянуться под кресло: это неудобно и больно для спины. Лучше используйте поясную сумку или рюкзак, который можно держать при себе.

Паспорт, кошелёк, беруши, бальзам для губ — всё под рукой, даже когда вы встаете пройтись или сходить в туалет.

Питание по плану

Возьмите с собой лёгкие перекусы — орехи, батончики, овощные палочки. Упакуйте всё в отдельные пакеты и не забудьте влажные салфетки.

Это спасёт, когда рейс затянется, а еда на борту не вызовет восторга.

План действий против клаустрофобии

Продумайте полёт до мелочей: чтение на ридере, фильмы на планшете, уход за кожей, переодевание в пижаму. Одна пользовательница Reddit делится:

"Если воспринимать это как обычный день (в какой-то степени), то, честно говоря, время пролетает быстрее, чем в некоторых 7-10-часовых перелётах".

И главное — настрой

Если станет особенно тоскливо, используйте технику треугольного дыхания: вдох — 4 секунды, пауза — 4 секунды, выдох — 4 секунды.

Простая практика, которая помогает вернуть душевное равновесие даже на высоте 10 000 метров.

Уточнения

Комфорт (англ. comfort) — это состояние окружающей среды, при котором человек ощущает уют, может иметь удобный, наиболее безопасный и рациональный доступ к её ресурсам для удовлетворения своих материальных потребностей для нормального функционирования человеческого организма.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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