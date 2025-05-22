Средневековый уют: одно из самых живописных мест Калабрии прячется на скале

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Вы когда-нибудь мечтали очутиться в месте, где кажется, что время остановилось? Среди зеленых холмов Калабрии, между морем и горами Сила, на скале у подножия Ионических высот возвышается Каккури — одна из красивейших деревень Италии.

Фото: commons.wikimedia.org by Costas78, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ деревни, Калабрия

Средневековый след в каждом камне

История Каккури уходит корнями в VI век. Его стратегическое расположение выбрали византийцы для защиты от вторжений.

Над деревней до сих пор возвышается мощный замок с цилиндрической башней и укреплением Ривеллино, напоминающим о средневековых битвах.

"С вершины открывается вид, который охватывает холмы, оливковые рощи и сверкающее Ионическое море. Он оставляет вас без слов."

В сердце Калабрийского Средневековья

Исторический центр — это лабиринт узких улочек и маленьких площадей, которые местные называют "морщинами".

Они наполнены жизнью летом, когда жители собираются здесь на неспешные беседы и традиционные праздники.

Замок, часовня и башня с секретом

Замок Каккури — не просто фортификация. В XVII веке семьи Руффо и Кавальканти превратили его в элегантную резиденцию.

Внутри сохранились оригинальные интерьеры, а часовня Санта-Барбары поражает расписным деревянным потолком и неаполитанскими картинами.

Башня Мастригли была построена в XIX веке, чтобы скрыть резервуар с водой. Сегодня это смотровая точка с незабываемыми видами.

Тайные уголки и религиозные святыни

Кроме замка, стоит посетить церковь Санта-Мария-делла-Грацие с каменной колокольней, а также старинный монастырь Санта-Мария-дель-Кальчорко с барочным хором и деревянными алтарями.

В окрестностях находятся и три базилианских монастыря — свидетельства греческого прошлого деревни.

Вкус Калабрии: остро, сытно и незабываемо

На местных столах — сарделла (пряный рыбный крем), питта, muccellati, mastacciuoli и другие блюда, пропитанные духом региона.

Их можно попробовать в старинной пекарне на площади Умберто I.

Что делать? От фестивалей до маршрутов в горах

Летом здесь проходят средневековые и литературные фестивали. В августе в Каккури вручается престижная литературная премия.

А любители природы оценят маршруты по горам Сила и к озеру Амполлино, или же поездки к побережью с лазурным морем.

Уточнения

Кала́брия (итал. Calabria, сиц. Calabbria, Calavria, лат. Brut(t)ium, Calabria) — административная область в Италии. Столица Калабрии — Катандзаро, одновременно это и центр одноимённой провинции.

