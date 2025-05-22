Это озеро затмит Лох-Несс: малоизвестная жемчужина Шотландии

Когда речь заходит о Шотландии, первое, что вспоминается, — Лох-Несс и легенда о чудовище. Но далеко не все знают, что настоящая магия природы скрыта в менее раскрученных уголках страны. Один из них — Национальный парк Лох-Ломонд и Троссакс, где дикая красота Хайлендов сочетается с доступностью Лоулендов.

Фото: commons.wikimedia.org by Яна Краснопевцева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ национальный парк, Лох-Ломонд

Парк с характером

Этот первый в истории Шотландии национальный парк появился в 2002 году и раскинулся на территории более 700 квадратных миль.

В его границах — 22 озера, 21 вершина Мунро и почти 40 миль живописного побережья. Главная жемчужина — озеро Лох-Ломонд, крупнейшее по площади в Великобритании.

Парк удобен для поездок: всего час езды от Глазго — и вы уже среди холмов, лесов и зеркальных водоёмов.

Можно взять машину, чтобы исследовать удалённые уголки, или прокатиться по лесной дороге Трёх озёр — 11 километров красоты, пролегающих мимо озёр Рейдхте, Дранки и Ахрей.

Развлечения на любой вкус

Это место — рай для тех, кто любит активный отдых: походы, велопрогулки, каякинг, сапборды. Один из самых популярных маршрутов — Западный Хайлендский путь длиной 161 км.

А если хочется расслабиться, просто отправляйтесь в круиз по озеру. Есть три формата: обзорный, с остановками в деревнях и на тропах, и водный автобус для быстрого перемещения.

Где остановиться

Для проживания лучше выбирать не сетевые отели, а уютные коттеджи, B&B или лоджи. Отличный вариант — Loch Lomond Lodge в Лассах с рейтингом выше 4 звёзд.

Также можно остановиться в кемпингах: от дикого отдыха до оборудованных мест для автодомов.

Полезно знать

Добраться до парка легко: по железной дороге до Тарбета или автобусом из Глазго. Летом температура здесь около +18 °C, но в горах и на воде бывает холодно — не забудьте про многослойную одежду.

Уточнения

Шотла́ндия (на англ. и скотс Scotland «земля скоттов», на шотландском кельтском — Alba) — страна, занимающая всю северную часть Великобритании. Эдинбург — столица Шотландии и второй по размерам город страны после Глазго.

