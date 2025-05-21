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Туристы нашли в лесу странную коробку: клад с балканскими монетами всполошил целый регион Чехии

2:26
Туризм

Два туриста в Крконошских горах, прогуливаясь по лесной тропе, наткнулись на необычную находку — алюминиевую коробку, торчащую из каменной стены. Внутри — настоящий клад: 598 золотых монет, 17 портсигаров, пудреница, расчёска и 10 золотых браслетов.

Золото
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Золото

Они не стали держать сокровище при себе и сразу же доставили его в Музей Восточной Богемии в городе Градец-Кралове. Так началась история, которая интригует не только специалистов, но и местных жителей.

Загадка происхождения

"Находчики пришли к нашему нумизмату без предварительной записи. Только потом археологи начали изучать находку и место её обнаружения", — рассказал заведующий археологическим отделом музея Мирослав Новак.

Клад явно не старше ста лет — самая поздняя из монет датирована 1921 годом.

Одна из версий предполагает, что сокровище спрятали в тревожные годы перед Второй мировой или в 1945 году, когда началось массовое перемещение населения.

Интересные детали

Монеты — ещё одна загадка.

"Половина из них — балканского происхождения, другая — французского. Центральноевропейские, например немецкие, полностью отсутствуют", — отметил Новак.

Клад был найден на территории бывшей этнической границы между чешским и немецким населением.

Среди местных теорий — версия о богатой семье Свеертс-Шпорк, владевшей барочным имением Кукс, или о военных трофеях чехословацких легионеров.

Необычный состав

"В XX веке клады обычно содержат немецкие или чехословацкие монеты. Здесь нет ни одной. На части монет — штемпели бывшей Югославии", — поделился нумизмат Войтех Бралье.

По его словам, монеты могли оказаться в регионе после Первой мировой войны. Их стоимость — около 360 тысяч долларов.

Местные слухи и надежды

Находка вызвала волну звонков и домыслов. Некоторые верят, что следы приведут к другим тайникам. А музей планирует выставку осенью.

Кому достанется сокровище? По закону оно принадлежит государству, но находчикам полагается денежное вознаграждение.

Уточнения

Че́шская Респу́блика (чеш, Česká republika,) — государство в Центральной Европе. Столица Прага — крупнейший город страны. Государственный язык — чешский — один из славянских (западнославянских) языков.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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