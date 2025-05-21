Туристы нашли в лесу странную коробку: клад с балканскими монетами всполошил целый регион Чехии

Два туриста в Крконошских горах, прогуливаясь по лесной тропе, наткнулись на необычную находку — алюминиевую коробку, торчащую из каменной стены. Внутри — настоящий клад: 598 золотых монет, 17 портсигаров, пудреница, расчёска и 10 золотых браслетов.
Они не стали держать сокровище при себе и сразу же доставили его в Музей Восточной Богемии в городе Градец-Кралове. Так началась история, которая интригует не только специалистов, но и местных жителей.
"Находчики пришли к нашему нумизмату без предварительной записи. Только потом археологи начали изучать находку и место её обнаружения", — рассказал заведующий археологическим отделом музея Мирослав Новак.
Клад явно не старше ста лет — самая поздняя из монет датирована 1921 годом.
Одна из версий предполагает, что сокровище спрятали в тревожные годы перед Второй мировой или в 1945 году, когда началось массовое перемещение населения.
Монеты — ещё одна загадка.
"Половина из них — балканского происхождения, другая — французского. Центральноевропейские, например немецкие, полностью отсутствуют", — отметил Новак.
Клад был найден на территории бывшей этнической границы между чешским и немецким населением.
Среди местных теорий — версия о богатой семье Свеертс-Шпорк, владевшей барочным имением Кукс, или о военных трофеях чехословацких легионеров.
"В XX веке клады обычно содержат немецкие или чехословацкие монеты. Здесь нет ни одной. На части монет — штемпели бывшей Югославии", — поделился нумизмат Войтех Бралье.
По его словам, монеты могли оказаться в регионе после Первой мировой войны. Их стоимость — около 360 тысяч долларов.
Находка вызвала волну звонков и домыслов. Некоторые верят, что следы приведут к другим тайникам. А музей планирует выставку осенью.
Кому достанется сокровище? По закону оно принадлежит государству, но находчикам полагается денежное вознаграждение.
Че́шская Респу́блика (чеш, Česká republika,) — государство в Центральной Европе. Столица Прага — крупнейший город страны. Государственный язык — чешский — один из славянских (западнославянских) языков.
Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.