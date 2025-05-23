Не сдавайтесь официанту: французы дали важные советы по выбору места в ресторане

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вам когда-нибудь приходилось жалеть о поспешном решении? Представьте себе: вы голодны, заходите в ресторан, и официант предлагает вам первый попавшийся столик. Вы, уставший и голодный, соглашаетесь, не задумываясь. А потом… начинается кошмар.

Фото: web.archive.org by Michelle Maria, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ресторан

Сидеть рядом с громкой компанией, прямо под динамиком, из которого гремит музыка, или, как в истории, рассказанной ведущей программы Europe 1 Сидони Боннек, у самого туалета — всё это может превратить долгожданный ужин в пытку.

Известный кулинарный критик Франсуа Симон утверждает: никогда не соглашайтесь на первый предложенный столик! Это правило, проверенное временем и опытом. Почему? Потому что официант, предлагая вам это место, думает о своей логистике, а не о вашем комфорте.

Поэтому, в следующий раз, когда вам предложат столик, сделайте паузу. Оцените обстановку. Где находится этот столик? Рядом с кухней? У входа, где постоянно дует? Есть ли другие варианты? Не бойтесь попросить другой столик, если вас что-то не устраивает. В конце концов, вы платите за то, чтобы насладиться вечером, а не страдать. Помните, довольный клиент — это лучший клиент, и хороший официант это понимает. Не позволяйте голоду и усталости лишить вас приятного вечера!

Уточнения

Рестора́н (от лат. restauro «восстановить, крепить») — предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные.

