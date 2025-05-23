Гастрономическая жемчужина Тиволи: как шеф-повар Ринальди создаёт волшебство из местных продуктов

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

В тихом уголке Тиволи, города с богатым историческим наследием, скрывается гастрономическая жемчужина — ресторан Nuh. Это детище шеф-повара Андреа Ринальди, который в одиночку управляет кухней, создавая постоянно меняющееся меню, вдохновлённое семейной фермой и путешествиями по Италии в поисках лучших ремесленных продуктов.

Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мясо

Ринальди, уроженец Тиволи, не сразу пришёл к кулинарии. После учёбы на геодезиста он решил посвятить себя гастрономии, набираясь опыта в различных ресторанах Рима и Тосканы, работая с известными шеф-поварами, но в 2022 году он вернулся в родной город, чтобы открыть Nuh — современную таверну, где все блюда готовятся с нуля из свежайших ингредиентов.

Основой меню Nuh является ферма семьи Каприотти, которая обеспечивает около 70% потребностей ресторана в овощах. Остальные продукты поставляются от фермеров из окрестностей Витербо, а картофель закупается в Фучино, известном своим качеством.

Кухня Ринальди — это не просто приготовление еды, это философия. Он ищет поставщиков лично, расширяя свой поиск за пределы региона, особенно в отношении мяса. В меню можно найти альпийскую говядину из долины Аоста, выращенную на пастбищах, и говядину Чинисара из Сицилии, породу, сохранившую свою чистоту благодаря территориальной изоляции. Ринальди стремится использовать все части продукта, даже "отходы", создавая из них ароматные бульоны и соусы.

Для Ринальди работа шеф-повара — это не просто профессия, а способ сохранения биоразнообразия Италии. Он прислушивается к фермерам и ремесленникам, чтобы создавать блюда, которые отражают богатство и разнообразие итальянской гастрономии.

Уточнения

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

