История уединения: как отшельник Киприан создал уникальный город на склоне холма

2:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

В самом сердце Чёрного Перигора, где средневековое наследие сияет особенно ярко, расположился Сен-Сиприен, один из очаровательных "маленьких городов с характером". Согласно легенде, его основал в VI веке отшельник Киприан. Этот средневековый городок, примостившийся на холме у берегов Дордони, словно соединяет долины Дордони и Везера, делая его идеальной отправной точкой для исследования всего богатства региона.

Фото: commons.wikimedia.org by Père Igor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сен-Сиприен

По преданию, именно Киприан, известный своими чудесами, выбрал это место для уединения, поселившись в пещере на склоне холма. Вокруг него постепенно сформировалась небольшая религиозная община. Город, процветавший благодаря торговле и сельскому хозяйству, которые поддерживали монахи, пережил немало потрясений во время Столетней войны и религиозных конфликтов, прежде чем вступить в период восстановления и преобразований в последующие века.

Несмотря на бурные события, Сен-Сиприен бережно сохранил значительную часть своего исторического наследия. Прогуливаясь по его узким улочкам, можно полюбоваться средневековыми домами, построенными из камня охристого цвета и увенчанными покатыми крышами. Небольшие площади и аллеи, утопающие в зелени, тянутся вдоль склонов, открывая захватывающие виды на окрестности.

Сердцем Сен-Сиприена, безусловно, является аббатство, ныне церковь Святого Киприана. Это величественное здание, возведённое в XIII-XIV веках, отличается изящной колокольней и богатым убранством XVII-XVIII веков. Здесь же находится старинная пресвитерия XVI века. Замок Фажес, построенный в XV-XVI веках, считается одним из самых ярких образцов архитектуры эпохи Возрождения в Перигоре. В настоящее время ведутся работы по подготовке к его открытию для посещения.

И, наконец, в непосредственной близости от города находятся пещеры Фажес, которые, как полагают, являются местом зарождения Сен-Сиприена. Со смотровой площадки открывается потрясающий вид на окрестности, который непременно вдохновит вас на дальнейшие исследования, будь то мост Гаррит, перекинутый через Дордонь, или, в более широком смысле, доисторические памятники, очаровательные замки и живописные пейзажи, которыми так богат этот регион.

Уточнения

Дордо́нь (фр. Dordogne, окс. Dordonha) — департамент во Франции, в регионе Новая Аквитания, названный по имени реки Дордонь, протекающей по его территории.

