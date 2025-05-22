Сицилия теряет позиции: куда отправиться за лучшими морскими пейзажами в Италии?

Лето не за горами, и мысли о долгожданном отпуске всё чаще посещают наши головы. Кто-то мечтает о горных вершинах, кто-то — о культурных сокровищах городов, но многие не представляют себе отдыха без ласкового моря.
Италия, окружённая почти 8000 километрами береговой линии, предлагает бесчисленное множество вариантов для любителей пляжного отдыха. Традиционно, одним из самых популярных направлений была Сицилия с её просторными песчаными пляжами и кристально чистой водой.
Однако, похоже, в этом году ситуация меняется. Новые рейтинги показывают, что другие регионы Италии могут предложить ещё более впечатляющие морские пейзажи.
В 2025 году 246 приморских муниципалитетов были удостоены престижной награды "Голубой флаг", свидетельствующей о чистоте воды и высоком качестве пляжей. Лидерами по количеству "Голубых флагов" стали Лацио, Абруццо и Тоскана.
А что же Сицилия? Остров, который многие считали эталоном итальянского пляжного отдыха, в этом году может похвастаться лишь двумя новыми муниципалитетами, получившими "Голубой флаг", — Мессиной и Ниццей.
Так куда же отправиться за самым красивым морем в Италии летом 2025 года? Похоже, пришло время исследовать новые горизонты и открыть для себя другие, не менее прекрасные уголки итальянского побережья.
Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.
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