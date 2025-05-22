Сицилия теряет позиции: куда отправиться за лучшими морскими пейзажами в Италии?

Лето не за горами, и мысли о долгожданном отпуске всё чаще посещают наши головы. Кто-то мечтает о горных вершинах, кто-то — о культурных сокровищах городов, но многие не представляют себе отдыха без ласкового моря.

Фото: commons.wikimedia.org by Manfred&Barbara Aulbach, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Море

Италия, окружённая почти 8000 километрами береговой линии, предлагает бесчисленное множество вариантов для любителей пляжного отдыха. Традиционно, одним из самых популярных направлений была Сицилия с её просторными песчаными пляжами и кристально чистой водой.

Однако, похоже, в этом году ситуация меняется. Новые рейтинги показывают, что другие регионы Италии могут предложить ещё более впечатляющие морские пейзажи.

В 2025 году 246 приморских муниципалитетов были удостоены престижной награды "Голубой флаг", свидетельствующей о чистоте воды и высоком качестве пляжей. Лидерами по количеству "Голубых флагов" стали Лацио, Абруццо и Тоскана.

А что же Сицилия? Остров, который многие считали эталоном итальянского пляжного отдыха, в этом году может похвастаться лишь двумя новыми муниципалитетами, получившими "Голубой флаг", — Мессиной и Ниццей.

Так куда же отправиться за самым красивым морем в Италии летом 2025 года? Похоже, пришло время исследовать новые горизонты и открыть для себя другие, не менее прекрасные уголки итальянского побережья.

Уточнения

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

