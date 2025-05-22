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Что происходит на реке в Хиросиме каждый август — и почему это трогает до слёз

2:29
Туризм

Все знают Хиросиму как символ трагедии. Но заглянув туда однажды, понимаешь: это не только город памяти, а и место, где кипит жизнь, смеются дети, звучит спорт и пахнет уличной едой.

Купол атомного взрыва
Фото: photo taken by Taisyo is licensed under GNU Free Documentation License
Купол атомного взрыва

6 августа — не просто дата

Каждое лето тысячи людей собираются у реки, чтобы вспомнить жертв атомной бомбардировки 1945 года. На бумажных фонариках они пишут слова надежды и пускают их по воде мимо Купола атомного взрыва — единственного уцелевшего здания в эпицентре взрыва. Каждый может присоединиться — и это по-настоящему трогает.

Не мемориалом единым

Да, Парк мира и Купол — места, где замолкаешь. Но Хиросима не живёт только воспоминаниями. Она умеет удивлять и радовать.

Гурманы откроют для себя окономияки — лепёшки с капустой и свининой, приготовленные с лапшой. Это визитная карточка города, особенно вкусная в сопровождении холодного пива. Любите морепродукты? Устрицы — местная гордость. Их здесь не просто жарят или запекают — их уважают. Не удивительно: их выращивают здесь с XVI века.

Трамвай, который говорит о характере

Город растянулся на 900 км², в нём живёт более миллиона человек. Но по нему легко передвигаться благодаря сети трамваев Hiroden. Они появились ещё в 1912 году, пережили многое и стали частью облика города. Сегодня в Хиросиме больше трамваев, чем где бы то ни было в Японии — около 300.

Вечерняя энергия

Ночь в Хиросиме — это свет улиц, гул разговоров, смех в барах и аромат ночных блюд. Эбисутё — эпицентр веселья, особенно во время ноябрьского фестиваля Эбису. Идеальное место для тех, кто любит прогулки без маршрута.

А если вы фанат бейсбола...

Тогда не пропустите матч Hiroshima Toyo Carp на стадионе Mazda. Команда с 1950 года радует своих болельщиков, а "Carp дзёси" — девушки-фанатки — создают особую атмосферу на трибунах.

Как добраться

Из Токио или Осаки удобно ехать синкансэном: около четырёх часов и полутора соответственно. Есть и авиарейсы: из Токио в Хиросиму всего 90 минут пути.

Уточнения

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года — два исключительных в истории человечества случая боевого применения ядерного оружия.

Мемориа́л (от лат. memorialis — памятный) — памятное место, памятник или мероприятие в память о ком-либо или о чём-либо.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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