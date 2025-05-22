Как подготовить любимца к путешествию — советы, которые работают

Первое, с чего стоит начать — оценить, насколько ваш любимец готов к поездке. Некоторые животные легко переносят смену обстановки, другим лучше остаться в привычной среде.
"Миф о том, что животные страдают без хозяина, сильно преувеличен. Если оставить питомца у знакомых, которых он знает и любит — он даже может не захотеть возвращаться", — делится кинолог Павел Кожемякин.
Особенно внимательным нужно быть с породами, которые плохо переносят транспортировку. Например, брахицефальные собаки и кошки (с короткой мордой) плохо переносят перелёты.
Если решено ехать вместе, важно заранее приучить животное к переноске. Идеально, если это началось ещё в детстве.
"Переноска должна ассоциироваться с безопасностью. Положите туда знакомые вещи — подстилку, игрушку. Тогда поездка не будет стрессом", — советует кинолог.
Полезно устроить репетицию — пусть питомец проедет до вокзала или аэропорта, чтобы познакомиться с шумом и новой обстановкой.
Не давайте успокоительное без показаний — даже впечатлительным животным лучше обойтись без него. Проконсультируйтесь с ветеринаром, если сомневаетесь.
Не забудьте изучить правила авиакомпании или страны въезда. Часто важные детали скрываются под звёздочками и в сносках.
"Как-то собака не прошла по высоте — пришлось фиксировать уши скотчем. Лучше всё проверить заранее", — вспоминает кинолог.
Не всегда поездка возможна вместе. Но тревожиться из-за этого — не обязательно.
"Тоска и вина — это нормально. Но важно заботиться и о себе. Только отдохнув, вы сможете потом полноценно заботиться о любимце", — подчёркивает психолог Ника Болзан.
Продумайте, кто будет ухаживать за животным, и как можно будет поддерживать контакт. Любимые ритуалы — игрушка, голос, запах — помогут питомцу чувствовать себя в безопасности.
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