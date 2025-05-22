Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выглядит как куст, а работает как охранник — за что садоводы ценят барбарис
Крепкий рубль — лучший союзник ЦБ: как это поможет снизить ставку
Лук за 72 рубля: что случилось с борщевым набором?
США против жёсткой формулировки мира: Трамп не принял условия ЕС
Почему июнь — худший месяц для отпуска в 2025 году
Миф из СССР. Раннее утро — залог успеха?
Без самолётов — без субсидий: как авиастроение теряет поддержку
Лимон в ведре — и ваша швабра в шоке: пол блестит, как будто прошёл SPA
V-силуэт, как у киноактёра: лучшие тяги для рельефной и сильной спины

Как подготовить любимца к путешествию — советы, которые работают

2:24
Туризм

Первое, с чего стоит начать — оценить, насколько ваш любимец готов к поездке. Некоторые животные легко переносят смену обстановки, другим лучше остаться в привычной среде.

Собака с мячиком
Фото: freepik.com by nikitabuida, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака с мячиком

"Миф о том, что животные страдают без хозяина, сильно преувеличен. Если оставить питомца у знакомых, которых он знает и любит — он даже может не захотеть возвращаться", — делится кинолог Павел Кожемякин.

Особенно внимательным нужно быть с породами, которые плохо переносят транспортировку. Например, брахицефальные собаки и кошки (с короткой мордой) плохо переносят перелёты.

Готовим к дороге — шаг за шагом

Если решено ехать вместе, важно заранее приучить животное к переноске. Идеально, если это началось ещё в детстве.

"Переноска должна ассоциироваться с безопасностью. Положите туда знакомые вещи — подстилку, игрушку. Тогда поездка не будет стрессом", — советует кинолог.

Полезно устроить репетицию — пусть питомец проедет до вокзала или аэропорта, чтобы познакомиться с шумом и новой обстановкой.

Что обязательно взять с собой

  • Документы и прививки
  • Еда и вода (обязательно — миска для воды)
  • Амуниция и бирка с контактами на ошейнике
  • Мини-аптечка (проверить сроки!)
  • Любимая игрушка или плед

Не давайте успокоительное без показаний — даже впечатлительным животным лучше обойтись без него. Проконсультируйтесь с ветеринаром, если сомневаетесь.

Условия перевозки: читайте внимательно

Не забудьте изучить правила авиакомпании или страны въезда. Часто важные детали скрываются под звёздочками и в сносках.

"Как-то собака не прошла по высоте — пришлось фиксировать уши скотчем. Лучше всё проверить заранее", — вспоминает кинолог.

Когда питомец остаётся дома

Не всегда поездка возможна вместе. Но тревожиться из-за этого — не обязательно.

"Тоска и вина — это нормально. Но важно заботиться и о себе. Только отдохнув, вы сможете потом полноценно заботиться о любимце", — подчёркивает психолог Ника Болзан.

Продумайте, кто будет ухаживать за животным, и как можно будет поддерживать контакт. Любимые ритуалы — игрушка, голос, запах — помогут питомцу чувствовать себя в безопасности.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Садоводство, цветоводство
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое Аудио 
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция
Садоводство, цветоводство
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция Аудио 
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
Авто
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт Аудио 
Популярное
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом

Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.

Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
Генетический код гения: какие тайны скрывает ДНК Леонардо да Винчи Игорь Буккер Паника ВСУ на фронте: как события в Днепропетровской области меняют правила игры? Дмитрий Плотников СССР юридически жив. Как РФ могла бы этим воспользоваться в 2025 году Олег Володин
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Последние материалы
Выглядит как куст, а работает как охранник — за что садоводы ценят барбарис
Крепкий рубль — лучший союзник ЦБ: как это поможет снизить ставку
Лук за 72 рубля: что случилось с борщевым набором?
США против жёсткой формулировки мира: Трамп не принял условия ЕС
Почему июнь — худший месяц для отпуска в 2025 году
Миф из СССР. Раннее утро — залог успеха?
Без самолётов — без субсидий: как авиастроение теряет поддержку
Лимон в ведре — и ваша швабра в шоке: пол блестит, как будто прошёл SPA
V-силуэт, как у киноактёра: лучшие тяги для рельефной и сильной спины
Шнуров отстоял концерт: как группа Ленинград обошла запрет на ненормативную лексику
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.