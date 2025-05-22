Как подготовить любимца к путешествию — советы, которые работают

2:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Первое, с чего стоит начать — оценить, насколько ваш любимец готов к поездке. Некоторые животные легко переносят смену обстановки, другим лучше остаться в привычной среде.

Фото: freepik.com by nikitabuida, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака с мячиком

"Миф о том, что животные страдают без хозяина, сильно преувеличен. Если оставить питомца у знакомых, которых он знает и любит — он даже может не захотеть возвращаться", — делится кинолог Павел Кожемякин.

Особенно внимательным нужно быть с породами, которые плохо переносят транспортировку. Например, брахицефальные собаки и кошки (с короткой мордой) плохо переносят перелёты.

Готовим к дороге — шаг за шагом

Если решено ехать вместе, важно заранее приучить животное к переноске. Идеально, если это началось ещё в детстве.

"Переноска должна ассоциироваться с безопасностью. Положите туда знакомые вещи — подстилку, игрушку. Тогда поездка не будет стрессом", — советует кинолог.

Полезно устроить репетицию — пусть питомец проедет до вокзала или аэропорта, чтобы познакомиться с шумом и новой обстановкой.

Что обязательно взять с собой

Документы и прививки

Еда и вода (обязательно — миска для воды)

Амуниция и бирка с контактами на ошейнике

Мини-аптечка (проверить сроки!)

Любимая игрушка или плед

Не давайте успокоительное без показаний — даже впечатлительным животным лучше обойтись без него. Проконсультируйтесь с ветеринаром, если сомневаетесь.

Условия перевозки: читайте внимательно

Не забудьте изучить правила авиакомпании или страны въезда. Часто важные детали скрываются под звёздочками и в сносках.

"Как-то собака не прошла по высоте — пришлось фиксировать уши скотчем. Лучше всё проверить заранее", — вспоминает кинолог.

Когда питомец остаётся дома

Не всегда поездка возможна вместе. Но тревожиться из-за этого — не обязательно.

"Тоска и вина — это нормально. Но важно заботиться и о себе. Только отдохнув, вы сможете потом полноценно заботиться о любимце", — подчёркивает психолог Ника Болзан.

Продумайте, кто будет ухаживать за животным, и как можно будет поддерживать контакт. Любимые ритуалы — игрушка, голос, запах — помогут питомцу чувствовать себя в безопасности.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.



Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

