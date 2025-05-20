Тысячи жителей Канарских островов, Барселоны, Валенсии и Мадрида вышли на протесты против туризма.
Путешественники, находящиеся в Испании, боятся выходить на улицу и прячутся по гостиницам. Местные обвиняют туристическую отрасль в росте цен на жильё и загрязнении окружающей среды.
Испанцы считают, что правительство игнорирует их требования, хотя они уже выходили на улицы в 2024 году. Люди требуют решительных действий.
Кстати, за 10 месяцев Канарские острова посетили почти 10 млн туристов при населении в 2,2 млн человек.
Кана́рские острова́ (исп. Islas Canarias) — архипелаг из семи островов вулканического происхождения в Атлантическом океане, недалеко от северо-западного побережья Африки (Марокко и Западная Сахара).
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.