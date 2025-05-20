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Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании

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Туризм

Тысячи жителей Канарских островов, Барселоны, Валенсии и Мадрида вышли на протесты против туризма.

Национальный дворец в Барселоне
Фото: www.flickr.com by Хуанедк из Сарагосы, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Национальный дворец в Барселоне

Путешественники, находящиеся в Испании, боятся выходить на улицу и прячутся по гостиницам. Местные обвиняют туристическую отрасль в росте цен на жильё и загрязнении окружающей среды.

Испанцы считают, что правительство игнорирует их требования, хотя они уже выходили на улицы в 2024 году. Люди требуют решительных действий.

Кстати, за 10 месяцев Канарские острова посетили почти 10 млн туристов при населении в 2,2 млн человек.

Уточнения

Кана́рские острова́ (исп. Islas Canarias) — архипелаг из семи островов вулканического происхождения в Атлантическом океане, недалеко от северо-западного побережья Африки (Марокко и Западная Сахара).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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