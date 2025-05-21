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Секреты летнего отдыха в Пьемонте: за что туристы готовы возвращаться снова и снова

2:31
Туризм

Итальянцы все чаще отдают предпочтение отдыху на природе, выбирая горные тропы, тишину и рассветы в сосновых лесах. Горный туризм постепенно, но уверенно набирает популярность в регионе.

Турист
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Турист

В отличие от Сардинии Пьемонт стал настоящим открытием летнего сезона 2025 года. Этот регион, традиционно популярный зимой, теперь привлекает туристов и в летние месяцы. Данные за 2024 год свидетельствуют о более чем 6,2 миллионах прибытий и 17 миллионах ночевок, причем летние показатели демонстрируют рост. Это говорит о смене туристических предпочтений.

Причинами тому являются как усталость от городской жары и суеты, так и стремление к спокойному отдыху на природе. Пьемонт с его долинами, озерами, уютными деревушками и развитой гастрономической инфраструктурой идеально подходит для этого. Особой популярностью пользуются Валь-ди-Суза, национальный парк Гран-Парадизо, а также Аланья, Бардонеккья и Макуньяга, расположенные у альпийских озер Вербано-Кузио-Оссола. Эти места, ранее известные лишь немногим, становятся популярными летними направлениями.

В 2024 году любители высокогорья и прохладного климата выбирали Аланью, Вальсезию и Макуньягу — живописные уголки у подножия Монте-Розы, предлагающие отличные возможности для треккинга, уютные приюты, чистый воздух и незабываемые виды. Монвизо, "Каменный Король", привлекает опытных туристов, предпочитающих дикие тропы и сложные восхождения.

Не менее привлекательна и долина Суза, где история переплетается с горными пейзажами. Туристы посещают Сакра-ди-Сан-Микеле, монастырь, словно парящий между небом и землей, а также живописные окрестные деревушки. В направлении французской границы открывается мир пешеходных маршрутов, альпийских лугов, укромных озер и тишины.

Пьемонт предлагает не только горный отдых, но и водные развлечения. Озеро Мергоццо, одно из самых чистых в Европе, привлекает своей тишиной и спокойствием. А Зеленое озеро в Валь-ди-Суза пользуется особой популярностью у любителей фотографий, пишет salussolanews.

Уточнения

Маршру́т (через нем. Мarschroute, от фр. marche — «ход» и route — «дорога») — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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