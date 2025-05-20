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Аргос — город, который хранит тайны античного мира: музей под открытым небом

2:32
Туризм

Аргос (Греция), насчитывающий непрерывное существование на протяжении семи тысячелетий, является одним из старейших европейских городов и живым свидетельством Микенской культуры.

Древние люди и звезды
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Древние люди и звезды

Расположенный на полуострове Пелопоннес, всего в 150 км от Афин, он предлагает своим посетителям обширное культурное наследие, включая уникальные археологические памятники, такие как древний театр и богатый археологический музей.

Здесь можно исследовать остатки античного рынка и восхититься величием Акрополя Ларисы, а также оценить элегантность неоклассических зданий, которыми славится город. Аргос обещает незабываемые открытия на каждом шагу.

Погружение в атмосферу города, чья история охватывает семь тысячелетий, неизбежно вызывает трепет. Особенно, когда осознаешь, что это один из старейших городов Европы, сохранивший свою населенность до наших дней.

Добро пожаловать в Арголиду! Арголида — регион Пелопоннеса, куда легко и быстро добраться. Расстояние от Афин составляет около 150 километров, примерно два часа по национальной трассе Афины — Триполи.

Аргос — это музей под открытым небом. Прогуливаясь по его территории, можно обнаружить археологические памятники эпохи бронзы. Аргос был одним из важнейших центров Микенской цивилизации. Среди руин древнего рынка выделяются впечатляющие остатки вырубленного в скале театра, вмещавшего 20 000 зрителей.

Покинув театр, можно отправиться на юг по национальной дороге Аргос — Триполи, и примерно через три километра, справа, увидеть указатель на Пирамиду — Эллинико. Стоит посетить эти археологические раскопки. Здесь находится одна из немногих сохранившихся "пирамид" в Греции. Возраст и назначение этого сооружения точно не установлены, но зрелище впечатляет.

В Аргосе также находится один из старейших археологических музеев страны. Город известен своими неоклассическими постройками. Факт непрерывного существования на протяжении 7000 лет делает его необычайно богатым культурными ценностями. Над современным Аргосом возвышается величественный Акрополь Ларисы. В центре города находится собор Святого Петра, пишет dedomeno.

Уточнения

Руи́ны (от ruere с лат. — «падать»), или разва́лины — останки разрушенного здания, сооружения, их группы или целого населённого пункта.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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