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Осторожно с гостиничными средствами: сотрудница рассказала, что прячется за крышкой шампуня

1:05
Туризм

Сотрудница гостиницы рекомендует не пользоваться шампунями, кондиционерами и гелями для душа, доступными в номерах отелей.

Мытьё головы
Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мытьё головы

"Мой совет вам: никогда этим не пользуйтесь", — подчеркнула она, объясняя, что содержимое этих емкостей не защищено от постороннего вмешательства.

Женщина продемонстрировала, как легко откручиваются крышки полноразмерных флаконов, позволяя гостям незаметно добавлять в них различные вещества.

"Туда могут добавить краску для волос, отбеливатель, что угодно. Никогда этим не пользуйтесь, — повторила она. — Я всегда беру свои собственные средства для ухода, когда путешествую. Если у вас нет своих, всегда звоните на ресепшен и просите новый комплект, или хотя бы маленькие бутылочки".

Также она посоветовал всегда иметь при себе антибактериальный спрей для дезинфекции мебели и других предметов. Призвала избегать использования некоторых кофеварок из-за сложности их очистки, а также стаканов, не завернутых в полиэтилен, пишет iefimerida.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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