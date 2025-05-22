Албания обошла Грецию и Хорватию: отдых здесь станет вашим секретом счастья, и вот почему

Ищете идеальное место для отпуска на Средиземном море? Выбор может быть ошеломляющим, но недавнее исследование, проведённое сайтом сравнения страховок, выявило неожиданного лидера. Анализируя множество факторов от безопасности и доступности до климата и развлечений, эксперты определили лучшее направление для отдыха.

Фото: flickr.com by wstuppert, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Албанский пляж

Победителем стала… Албания! Эта европейская страна, часто остающаяся в тени более известных Хорватии и Греции, предлагает потрясающие пляжи и уникальный опыт. Неудивительно, что Албания была признана самым популярным направлением в Европе в 2025 году.

Что же делает Албанию таким привлекательным местом?

Обязательно посетите пляж Ксамил, известный своим золотистым песком и кристально чистой, лазурной водой. Здесь можно не только насладиться солнцем, но и найти тень в близлежащих барах и ресторанах, а также прогуляться среди сосен, дарящих прохладу.

Ещё одно сокровище — бухта Дафина, охраняемый природный заповедник на полуострове Карабурун. Здесь вас ждёт разнообразие пляжей, каждый со своим неповторимым характером. От мягкого золотистого песка до галечных берегов, бухта Дафина предлагает возможности для загара, купания и исследования живописных бухт.

Но Албания — это не только побережье. Национальный парк Тет с его километровой долиной ущелья реки Тет, ущельем Грунаси и 35-метровым водопадом Грунаси предлагает захватывающие дух пейзажи и возможности для активного отдыха.

Стоит отметить, что в рейтинге лучших направлений Колумбия заняла второе место, а Лаос — третье. Но если вы ищете средиземноморскую жемчужину, Албания — это место, которое стоит рассмотреть.

Уточнения

Алба́ния (алб. Shqipëria), полная официальная форма — Респу́блика Алба́ния (алб. Republika e Shqipërisë [ɾɛpuˈblika ɛ ʃcipəˈɾiːs]), — государство в западной части Балканского полуострова.

