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Это место в Англии называют второй Венецией — и не зря

2:21
Туризм

Хотите почувствовать себя в Венеции, не выезжая за пределы Англии? Тогда отправляйтесь в Кентербери — старинный город с настоящим "канальным шармом" и кристально чистой рекой Стаур. Здесь, среди фахверковых домов и исторических мостов, проходит одна из самых необычных экскурсий в Великобритании — лодочная прогулка, которая превращает знакомство с городом в настоящее путешествие сквозь века.

Великобритания, Кентербери
Фото: web.archive.org by Zhang Yuan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Великобритания, Кентербери

Погружение в атмосферу

Садитесь в плоскодонную лодку, откиньтесь на спинку кресла и наблюдайте, как мимо проплывают древние стены, монастыри, театры и даже "дом ткача".

Гиды с именами Фредди, Себастьян и Джейкоб расскажут не только об архитектуре, но и о неожиданных историях: сожжённой мельнице, старинном кресле для утопления и обезглавленном священнике.

"Кристально чистая вода, красивые здания, растения и поистине уникальный вид, открывающийся с мостов и улиц", — поделился один из посетителей.

Кто за штурвалом?

Прогулку организует Canterbury Punting Company, получившая награду Travellers' Choice 2024 от Tripadvisor. Лодки здесь — традиционные, деревянные и сделанные вручную, а экскурсоводы — настоящие знатоки местной истории.

Экскурсия длится около 40-45 минут и собирает восторженные отзывы.

"Это был фантастический опыт с очень знающим и интересным гидом по имени Фредди. Он развлекал нас историями во время прогулки на катере. Всё было спокойно и познавательно. Не могу дождаться следующей поездки!", — написал один гость в мае.

Где найти эту красоту?

Отправной точкой является Water Lane, CT1 2NQ, рядом с пабом Foundry и супермаркетом Sainsbury's.

Регистрация проходит в кафе-баре The Mooring, который посетители называют "восхитительным местом".

Стоимость групповых экскурсий варьируется от £12,50 до £27,50 на человека — зависит от времени суток.

А если захотите сравнить впечатления — в городе работают и другие компании, предлагающие лодочные туры.

Уточнения

Ке́нтербери (англ. Canterbury лат. Cantuaria) — древний город на юго-востоке Англии в графстве Кент, административный центр района со статусом "сити" Сити-оф-Кентербери.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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