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Восточная магия и 2500 растений: секретный сад под Парижем откроет двери на три дня

2:11
Туризм

Первые выходные июня во Франции станут настоящим праздником для любителей природы: с 6 по 8 июня 2025 года пройдёт ежегодная акция "Встречи в садах”. Это уникальный шанс заглянуть за ворота садов, которые обычно недоступны для широкой публики — как частных, так и общественных. В этом году особенно стоит обратить внимание на Ботанический сад Университета Париж-Сакле в Эссоне.

Парк
Фото: Designed by Freepik by 4045, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парк

Живой музей растений

Основанный ещё в начале XX века, этот сад был создан для образовательных и научных целей.

Сегодня он не только обучает студентов и помогает исследователям, но и сохраняет редкие виды растений, работая как природоохранная зона.

Коллекция сада насчитывает более 2500 видов растений, разделённых на тематические участки. Здесь вы найдёте:

  • тропические оранжереи с орхидеями и папоротниками,
  • альпийские сады с горной флорой,
  • участки с лекарственными травами из разных культур мира.

Восточные пейзажи и сила камней

В рамках программы 2025 года запланировано одно особенно атмосферное событие:

7 июня, 14:00-15:30 — экскурсия "Восточные сады, сады камней"

"Независимо от того, представляют ли они мифические горы или являются домом для духов-покровителей, камни — важные элементы в планировке азиатских садов."

Участники узнают, почему в восточных культурах даже форма и расположение камней имеют значение, и как тысячелетняя история отразилась в садовой архитектуре.

Почему стоит прийти?

"Встречи в садах” — это не просто прогулка по зелёным аллеям. Это:

  • бесплатные тематические экскурсии;
  • мастер-классы по садоводству;
  • творческие перформансы;
  • возможность почувствовать дыхание природы в научной и культурной среде.

Не упустите шанс открыть для себя другой Париж — ботанический, вдохновляющий, живой.

Уточнения

Университет Париж-Сакле (фр. Université Paris-Saclay) — французский университет. Планировалось, что он должен был стать аналогом Стэнфордского университета. Официальное распоряжение правительства о создании университета было подписано 5 ноября 2019 года.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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