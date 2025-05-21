Восточная магия и 2500 растений: секретный сад под Парижем откроет двери на три дня

Первые выходные июня во Франции станут настоящим праздником для любителей природы: с 6 по 8 июня 2025 года пройдёт ежегодная акция "Встречи в садах”. Это уникальный шанс заглянуть за ворота садов, которые обычно недоступны для широкой публики — как частных, так и общественных. В этом году особенно стоит обратить внимание на Ботанический сад Университета Париж-Сакле в Эссоне.
Основанный ещё в начале XX века, этот сад был создан для образовательных и научных целей.
Сегодня он не только обучает студентов и помогает исследователям, но и сохраняет редкие виды растений, работая как природоохранная зона.
Коллекция сада насчитывает более 2500 видов растений, разделённых на тематические участки. Здесь вы найдёте:
В рамках программы 2025 года запланировано одно особенно атмосферное событие:
7 июня, 14:00-15:30 — экскурсия "Восточные сады, сады камней"
"Независимо от того, представляют ли они мифические горы или являются домом для духов-покровителей, камни — важные элементы в планировке азиатских садов."
Участники узнают, почему в восточных культурах даже форма и расположение камней имеют значение, и как тысячелетняя история отразилась в садовой архитектуре.
"Встречи в садах” — это не просто прогулка по зелёным аллеям. Это:
Не упустите шанс открыть для себя другой Париж — ботанический, вдохновляющий, живой.
Университет Париж-Сакле (фр. Université Paris-Saclay) — французский университет. Планировалось, что он должен был стать аналогом Стэнфордского университета. Официальное распоряжение правительства о создании университета было подписано 5 ноября 2019 года.
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.