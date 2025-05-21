Флоридский рай: кристаллы кварца превратили этот берег в чудо

Что если мы скажем, что существует пляж, где песок не просто белый, а будто сахарная пудра, а вода настолько прозрачная, что кажется нереальной? Добро пожаловать в Клируотер-Бич — курортный городок во Флориде, который с полным правом носит своё название.

Фото: freepik.com by topntp26 Пляж

Белоснежный рай

Песок здесь — это не просто пляжный декор. Он мягкий, как пух, бархатистый на ощупь и настолько чистый, что кажется сияющим.

Причина — в его составе: в отличие от большинства пляжей, где песок образован из перемолотых раковин, здесь он состоит из чистого белого кварца. Этот минерал мягче, легче и блестит под солнцем, создавая почти нереальный эффект.

"Когда солнечные лучи отражаются от частиц под правильным углом, всё, что мы можем сказать — убедитесь, что у вас под рукой есть солнцезащитные очки!”

Кварцевый песок дарит не только эстетическое удовольствие, но и настоящий комфорт — он не обжигает, не царапает и практически не содержит ракушек, так что можно ходить босиком без опаски.

Откуда он здесь взялся?

История этого песка началась около 20 000 лет назад, когда таяли ледники. Потоки воды несли кварцевый песок с Аппалачей через реку Апалачикола к берегу Мексиканского залива. Так и появился пляж, достойный открытки.

Почему песок скрипит?

Если вы идёте по Клируотер-Бич и слышите лёгкий писк — не удивляйтесь. Это не насекомые и не иллюзия.

Это звук кварцевых песчинок, которые трутся друг о друга. Воздух между идеально округлыми гранулами выходит с лёгким скрипом — особенность, которой гордятся местные жители.

Где ещё искать волшебство?

Если Клируотер вам полюбился, но душа жаждет новых впечатлений — белоснежные пляжи тянутся вдоль всего северо-западного побережья Флориды.

Панама-Сити-Бич, Дестин, Санта-Роза, залив Пенсакола — идеальны для тех, кто ищет пляжную сказку с видом на изумрудное море.

Уточнения

Флори́да (от исп. florida "цветущая") — штат на юго-востоке США; столица — город Таллахасси.



