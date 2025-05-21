Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Капучино лучше, чем в кофейне: кофе, за который не стыдно даже перед итальянцами
Мопед Рига: о чём мечтали советские подростки
Багажник с секретом: как увеличить объём, не меняя машину
Возраст – не преграда: Анна Семенович заговорила о своём решении стать матерью
Сердце как у космонавта: 10 утренних ритуалов, которые спасают от инфаркта
Маша Распутина раскрыла необычную семейную тайну: почему её муж спит с собакой, а не с ней
Губы с эффектом мокрого объёма: вот как это делают в 2025 году
Суперсистема от Трампа: ПРО Золотой купол даже космическое оружие боится, и вот почему
Перевод невозможен: всё больше россиян не могут получить доступ к собственным деньгам

Флоридский рай: кристаллы кварца превратили этот берег в чудо

Туризм

Что если мы скажем, что существует пляж, где песок не просто белый, а будто сахарная пудра, а вода настолько прозрачная, что кажется нереальной? Добро пожаловать в Клируотер-Бич — курортный городок во Флориде, который с полным правом носит своё название.

Пляж
Фото: freepik.com by topntp26
Пляж

Белоснежный рай

Песок здесь — это не просто пляжный декор. Он мягкий, как пух, бархатистый на ощупь и настолько чистый, что кажется сияющим.

Причина — в его составе: в отличие от большинства пляжей, где песок образован из перемолотых раковин, здесь он состоит из чистого белого кварца. Этот минерал мягче, легче и блестит под солнцем, создавая почти нереальный эффект.

"Когда солнечные лучи отражаются от частиц под правильным углом, всё, что мы можем сказать — убедитесь, что у вас под рукой есть солнцезащитные очки!”

Кварцевый песок дарит не только эстетическое удовольствие, но и настоящий комфорт — он не обжигает, не царапает и практически не содержит ракушек, так что можно ходить босиком без опаски.

Откуда он здесь взялся?

История этого песка началась около 20 000 лет назад, когда таяли ледники. Потоки воды несли кварцевый песок с Аппалачей через реку Апалачикола к берегу Мексиканского залива. Так и появился пляж, достойный открытки.

Почему песок скрипит?

Если вы идёте по Клируотер-Бич и слышите лёгкий писк — не удивляйтесь. Это не насекомые и не иллюзия.

Это звук кварцевых песчинок, которые трутся друг о друга. Воздух между идеально округлыми гранулами выходит с лёгким скрипом — особенность, которой гордятся местные жители.

Где ещё искать волшебство?

Если Клируотер вам полюбился, но душа жаждет новых впечатлений — белоснежные пляжи тянутся вдоль всего северо-западного побережья Флориды.

Панама-Сити-Бич, Дестин, Санта-Роза, залив Пенсакола — идеальны для тех, кто ищет пляжную сказку с видом на изумрудное море.

Уточнения

Флори́да (от исп. florida "цветущая") — штат на юго-востоке США; столица — город Таллахасси.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Супружеской паре грозит снос дома мечты: что было скрыто за разрешением на строительство
Экономика и бизнес
Супружеской паре грозит снос дома мечты: что было скрыто за разрешением на строительство Аудио 
Кнопка в каждом автомобиле, о которой забывают: как 500 рублей утекают в никуда
Авто
Кнопка в каждом автомобиле, о которой забывают: как 500 рублей утекают в никуда Аудио 
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
Еда и рецепты
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле Аудио 
Популярное
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи

О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.

Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику
Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская Сводка с фронта: в Шостке уничтожен полевой лагерь, подростков и женщин готовят в ВСУ Дмитрий Плотников Моя мама — мэр, мы тебя на СВО отправим. Эксперты оценили размах явления Любовь Степушова
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция
Последние материалы
Тренировка, которую не продвигают фитнес-блогеры: кубики пресса без спортзала
Лишний вес в детстве: чем раньше поймёшь, тем легче жить потом
Сыр из Лигурии, который звучит как заклинание: королевский сыр пресчинсеуа
Самодельные моторы: творчество советского гаража
Если этот лёд не устоит — следующее лето Арктики может быть последним
Уксус и сода вместо дорогой химии — вот как добиться чистоты без затрат
Собака меняет цвет? Это не магия — вот что на самом деле происходит с её шерстью
Мечтаете о чесноке величиной с кулак? Просто используйте этот азотный трюк
Пышность — по щелчку: эти причёски делают тонкие волосы визуально в 2 раза гуще
Место в саду, где яблоня превращается в капризную принцессу и отказывается плодоносить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.