Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренер раскрыла 5 упражнений, которые реально убирают жир внизу живота — не одно из них вы не делали
Сахар скачет, вес стоит, настроение ноль: спасение оказалось в обычной кружке
Глянцевые, сладкие и послушные: яблоки, которые сделают сад вашей гордостью
Китай и Южная Корея стали главными покупателями рыбы: рост экспорта РФ в полтора раза
Ким Кардашьян станет пятым колесом: Ева Лонгория снимет дерзкую комедию для Netflix
Пушатся, вьются, прямые? Эта стрижка дружит с любыми волосами — и выглядит дорого
Если в теплице парилка — ждите фитофторный шведский стол: как быть умным, а не усердным
Рецепты бабушек: 5 деревенских блюд из разных уголков СССР, которые стоит вернуть
Сон под охраной: зачем собаки танцуют кругами перед тем, как уснуть

Камни помнят больше, чем мы: одинокая деревня среди облаков, где жизнь течёт медленнее, а вкус — ярче

2:31
Туризм

Тишина, аромат свежего хлеба, каменные улицы, уходящие в тень истории… Isnello — не просто деревня. Это портал в другую эпоху, спрятанный среди гор парка Мадони — одного из самых живописных уголков Италии и объекта ЮНЕСКО. Здесь жизнь движется в ритме природы и традиций, а каждый камень хранит свои тайны.

Сицилия
Фото: commons.wikimedia.org by Simone Tinella, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сицилия

Isnello: жемчужина среди вершин

Расположенный на высоте более 500 метров, Isnello словно завис между небом и землёй. Его улочки вымощены булыжником, дома сложены из тёплого камня, а с крыш открывается панорама на величественные вершины Мадони.

Зимой здесь — снежные шапки на горах, чистейший воздух и атмосфера сказки. А летом — зелёные склоны, тропы, по которым можно уйти вглубь веков.

Местные называют Isnello "сокровищницей церквей". В этом крошечном городе скрываются настоящие архитектурные шедевры, включая церковь Святого Иосифа XVII века.

Где небо ближе

Одно из уникальных мест рядом — альпийское озеро, которое зимой покрывается льдом. Тишина, белизна снега и отражение неба в замёрзшей глади создают ощущение нереальности.

А если повезёт с погодой, звёздное небо здесь — одно из самых ясных в Италии. Isnello называют "одним из самых красивых мест для наблюдения за звёздами".

Кухня, рождённая крестьянской землей

Что действительно делает Isnello живым — его кухня. Сельское хозяйство и животноводство по-прежнему лежат в основе местной жизни.

Здесь выращивают пшеницу, бобы, оливы, а сыр — отдельная гордость. Пекорино, качиокавалло, каприно и свежая рикотта — всё ручной работы.

Среди традиционных блюд:

  • фриттедда — весеннее рагу из овощей,
  • рис с фенхелем и хлебной крошкой,
  • куддуруна — жареный деревенский хлеб,
  • курица с яйцом — простое, но удивительно вкусное блюдо.

Вне маршрутов и сетей

В Isnello нет спешки и туристического шума. Здесь — ремесленные мастерские, домашние таверны и люди, которые рады поделиться историей, а не предложить меню на трёх языках.

Это не просто место на карте — это путешествие вглубь себя, туда, где красота говорит на языке тишины, вкуса и времени.

Уточнения

Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia ) — область в Италии. Включает в себя одноимённый остров, а также прилегающие к нему Липарские, Эгадские, Пантеллерия, Устика и Пелагские острова. Благодаря распространению (помимо итальянского) также сицилийского языка, область имеет специальный статус.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание
Новости спорта
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание Аудио 
Даже после 300 000 км — ни стука, ни скрипа: эти машины просто не сдаются
Авто
Даже после 300 000 км — ни стука, ни скрипа: эти машины просто не сдаются Аудио 
The Eastern Herald: Россия нашла, чем ответить на отключение от SWIFT
Экономика и бизнес
The Eastern Herald: Россия нашла, чем ответить на отключение от SWIFT Аудио 
Популярное
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи

О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.

Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику
Офицерский бунт: Генштаб ВСУ душит командиров и назначил Сырского главным по пиару Дмитрий Плотников Моя мама — мэр, мы тебя на СВО отправим. Эксперты оценили размах явления Любовь Степушова Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник
Не доверяй этикетке: как вычислить контрафакт за 3 минуты
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы
Последние материалы
Рыба тает, овощи пахнут, а духовка делает всё сама: запекание, которое не подводит
Найди свой остров: 5 тихих уголков Греции, в которых влюбляешься
Гонка мегасозвездий: что произойдёт, когда спутников на орбите станет 100 000
Тренер раскрыла упражнение, которое мгновенно снимает напряжение в дороге
Учёные США бьют тревогу: ваши стиральные машины не убивают микробы — что скрывают их показатели
Мошенники наворовали на 200 млрд: вот как Россия борется с киберпреступностью
Бармены Нью-Йорка: мини-коктейли стали хитом сезона
Репа растёт не с кем попало: кого сажать рядом, чтобы урожай был как в сказке
Тайная сторона продажи авто: когда 13% налога станут неприятным сюрпризом
Станция Ностальгия. Электрички из СССР, которых больше нет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.